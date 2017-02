PSPV i PP s’alien per fer una carretera pel parc natura de Pedralba

Dimecres, 22 de febrer de 2017 a les 19:45h

Compromís i Podem s’oposen, mentre que Cs s’ha abstingut

URL curta



Etiquetes

Compromís, Corts, Cs, Pedralba, Podem, PP, PSPV



RedactaVeu / EP / València.



Les Corts han instat aquest dimecres el Consell a establir, juntament amb la Diputació de València i l'Ajuntament de Pedralba (els Serrans), una taula de diàleg per a acordar millores paisatgístiques que permeten minimitzar l'impacte de la carretera Variant Sud de la localitat, així com realitzar de manera urgent les possibles modificacions de l'obra per a escurçar els temps de tramitació. S’ha dut endavant, perquè el PSPV ha donat suport a la iniciativa del PP d’Isabel Bonig, mentre que Compromís i Podem s’han mantingut fidels al pacte del Botànic. Ciudadanos s’ha abstingut. Mónica Oltra i Vicent Marzà, ambdós membres del consell liderat per Puig, i que estaven presents en la votació ho han fet seguint la posició de Compromís.

D’aquesta manera, les Corts han viscut una altra escena de divorci entre els partit del Botànic, ja que la Proposició No de Llei (PNL) presentada pel PP recupera el projecte de l’expresident de la Diputació de València, Alfonso Rus.



El diputat del PP Alfredo Castelló, que ha defensat la PNL, ha lamentat que després de l'aprovació en 2016 per part del Consell de les obres en la Variant Sud de Pedralba, el secretari autonòmic Julià Álvaro i el director general de Medi Natural presentaren una carta en la Diputació de València en la qual instaven el president, Jorge Rodríguez, a paralitzar el projecte perquè podria tenir un impacte negatiu en el Parc Natural del Riu Túria.



"La carta es basa en una PNL parany de Compromís", ha afirmat Castelló, qui ha defensat que el projecte de la Variant Sud afecta un 0,2% "no del Parc, sinó de l'àrea de protecció", per la qual cosa es tracta d'un "capritx sectari" de la coalició, a qui ha acusat de "radical" i “talibans”, alhora que ha demanat que “es complisca la llei, amb tots els permisos i garanties mediambientals i s'alce una suspensió sectària d'aquest projecte". Segons el popular, els camions "impacten amb les balconades" quan passen per la població.





Ferri i Oltra parlen amb Mata.



Ciudadanos ha presentat dues esmenes que han estat rebutjades pel PP, encara que ha posat el dit en la nafra de l’anterior gestió del PP al capdavant de totes les administracions, ja que el traçat "mai hauria d'haver afectat el Parc Natural".



"Un mal menor"



Per altra banda, el diputat David Cerdán, que ha defensat l'esmena del PSPV, ha apuntat que des del seu partit assumeixen la variant "com un mal menor, com la constatació d'uns fets consumats, i l'anul·lació dels quals generarà més problemes que solucions".



"La qüestió -ha manifestat- és defensar un Parc Natural sense llastrar el futur del poble de Pedralba i de la resta de la comarca". La posició del PSPV ha estat ben rebuda pels populars, fins al punt que Castelló ha agraït que els socialistes "hagen vist que no hi ha alternativa" a la variant ja plantejada.



"Desvergonya" del PP



Juan Ponce (Compromís) ha estat l’encarrregat de defensar el parer contrari a la PNL del PP. El parlamentari ha penjat un mapa del Parc Natural en la tribuna d'oradors, alhora que ha denunciat durant la seua intervenció la que considera una "nova mostra de la desvergonya del PP en aquestes Corts". "S'atreveixen a defensar un projecte de la Diputació del senyor Rus, a defensar-lo sobre un Parc dissenyat per Rafael Blasco per a l'especulació", ha blasmat.



Ponce ha assegurat que el projecte té una "gran influència" en el Parc Natural, que segons ha indicat va ser dissenyat "per a especular urbanísticament, per açò permetia zones urbanitzables" pròximes a aquest. "És un pla pervers i per açò era imperiós modificar-lo", ha incidit el diputat de la coalició, qui ha afirmat a més que PSPV i Compromís "estem d'acord, però la unanimitat no pot ser sempre absoluta".



Podem, amb Compromís



La diputada de Podem, Beatriu Gascó, ha assegurat que aquesta formació es troba en la línia de Compromís d'estudiar línies alternatives a la variant plantejada, variants com deixar d'aparcar en el carrer i posar semàfors en la zona que es van proposar en el ple municipal de Pedralba i que, segons ha afirmat, no es van tenir en compte.



"En 2007 es va aprovar el PORN i es demanava que es fera la revisió al cap de cinc anys, vostès estaven en el govern i mai la van fer", ha criticat la parlamentària, qui a més ha indicat que li "fa llàstima" que el PSPV es trobe en aquest assumpte "en una situació tan incòmoda".



"Està molt content, li ha dit a Castelló, perquè el PSPV pense igual que vostès, a mi em fa una mica de llàstima perquè pense en Cristina Narbona, l’exministra socialista de Medi ambient, i què pensaria sobre l'actitud del PSOE en aquesta situació", s’ha lamentat.