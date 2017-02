Torna la Setmana Negra dedicada al cinema i la novel·la de gènere a Ontinyent

Dilluns, 27 de febrer de 2017 a les 00:00h

En aquesta segona edició hi haurà presentacions de llibres, projeccions de pel·lícules, concert-sopar, visites guiades, xerrades i una ruta de tapes temàtiques



RedactaVeu / Ontinyent.



De l'1 al 12 de març, la capital de la Vall d'Albaida acollirà tot un seguit d'actes per celebrar la segona edició de la ‘



El Cine Club Utiye i el Club de Lectura d'Ontinyent, amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Ontinyent, així com diverses empreses i entitats, han organitzat una programació diversa, que ja l'any passat “va tenir una molt bona acollida” segons explica Àlex Borrell, regidor de Cultura del consistori.

Des del Club de Lectura, Àngel Company explicava que la inauguració serà l’1 de març a les 20 hores, comptant amb la presència de Víctor del Árbol, Premi Nadal 2016, qui presentarà la seua última novel·la La víspera del casi todo, al Centre Cultural Caixa Ontinyent. D'entre les diferents presentacions de llibres cal destacar la de La novel·la negra en la llengua catalana. Recorregut per la història del gènere d'Àlex Martín Escribà, qui també parlarà de la seua novel·la Rafael Tasis: novel·lista policíac. També es presentaran La ciencia en la sombra. Los crímenes más célebres de la historia, las series y el cine a la luz de la ciencia forense de J. M. Mulet, El jardín de Cartón de Santiago Álvarez, Mírame de Diana Cerdà o Cuervo Negro d'Anabel Botella, entre d'altres.





Cartell fet per Marta Nael.



Pel que fa al cinema negre, en aquesta edició es projectaran concretament 4 títols que es podran veure a la sala del centre comercial El Teler, tots els dies en sessions de 18, 20 i 22.30 hores: Que Dios nos perdone (2016); El halcón maltés (1941); Cut Bank (2014) i Al despertar del día (1939).



Ruta de la 'Tapa Negra'



Enguany com a novetat hi ha una ruta de la 'Tapa Negra' on participaran 13 restaurants locals que faran el seu menú, tapa o plat especial a llarg dels quinze dies que durarà la setmana negra. També hi haurà una xarrada titulada “La mente criminal: claves desde la ficción y la criminologia” de Vicente Garrido, es tornarà a fer la visita guiada pels llocs d'Ontinyent que van ser escenari de crims i altres delictes entre els segles XVI-XIX i s'inclou enguany una altra ruta amb la Guerra Civil a Ontinyent com a tema.





Joan Valiente, Àlex Borrell, Marta Nael, Àngel Company. Foto: Ajuntament d'Ontinyent.



Cartell



'Ontinyent Setmana Negra' compta amb un cartell realitzat per la il·lustradora Marta Nael, qui explicava que la imatge representa a la femme fatale típica del cinema negre, amb un joc de llum i ombres”.





