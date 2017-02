Justícia es bolca amb les famílies biològiques de xiquets robats pel franquisme

Dimecres, 22 de febrer de 2017 a les 20:30h

La Conselleria de Justícia, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques ha anunciat que posarà a disposició dels representants de les famílies biològiques de xiquetes i xiquets robats durant el Franquisme, la Xarxa d'Oficines de la Generalitat d'Assistència a les Víctimes del Delicte, aprovada pel Decret 165/2016, que suposa la creació d'una nova xarxa pública d'atenció a la víctima del delicte a través de la qual podran accedir a informació, assessorament i atenció jurídica especialitzada.Segons ha explicat el secretari autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Ferran Puchades, que ha presidit hui la reunió de la Comissió Interdepartamental de suport a les famílies biològiques de bebès robats, la Conselleria de Justícia també ha inclòs en l'avantprojecte de llei de Memòria Democràtica i per a la Convivència del País Valencià l'obligació de col·laborar amb altres administracions, entitats i organismes per abordar la desaparició forçada de xiquetes i xiquets ocorreguda durant la Guerra Civil i la dictadura franquista.Puchades ha destacat que el Govern valencià es compromet a "articular els procediments legals que permeten investigar i conèixer tota la veritat sobre les desaparicions de bebès durant el franquisme, un delicte qualificat per la Comissió de Nacions Unides en el seu informe sobre persones desaparegudes com de lesa humanitat, dotant de cobertura jurídica, psicològica i assistencial les víctimes".La reunió, que ha comptat amb la presència del secretari autonòmic de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, Narcís Vázquez; la directora general de Justícia, Maria dels Àngels Garcia Vidal, i representants de les associacions de familiars, ha informat sobre la reforma del Decret 30/2013, de 8 de febrer, de creació de la Comissió Interdepartamental de suport a les famílies biològiques de bebès robats i a les associacions que les representen, per a constituir un grup de treball que done resposta a totes les necessitats plantejades.El grup de treball, que comptarà amb representació de les associacions i de cadascuna de les conselleries implicades en el procés, servirà per a "articular els mecanismes que asseguren el màxim suport públic a les víctimes i oferir solucions legals als problemes d'accés a la documentació necessària per a la resolució dels casos i la seua posterior remissió a la justícia", ha explicat Puchades.