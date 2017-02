Rodalies Renfe titlla Marzà de ‘pancatalanista’

12 Esclafamuntanyes 23 de febrer 12.30h

Després de llegir-me'ls tots opine que alguns comentaris que se li fan a Carme de Russafa són, en part, injustos. Per començar, escriu en un perfecte català. No diu que català i valencià són idiomes diferents.

Defensa una identitat valenciana diferent de la catalana. I crec que té raó: ens uneix la llengua, la defensa de la llengua (que no caldrà practicar dins d'uns pocs anys al pas que anem...), però amb això no n'hi ha prou, ni molts menys, per afirmar, com fa Joan de Valéncia,

11 Lara 23 de febrer 11.25h

Rodalies Renfe el que caldria que fera és, escriure i pronunciar bé el valencià (català). L'anglés si que l'escriuen bé, si. Però la nostra llengua els fa fàstic. És una falta de respecte molt gran. Cada vegada que utilitze Rodalies (i no són poques) m'ofen vore el poc ús que fan de la nostra llengua i la traducció.





9 Esquellot 23 de febrer 10.41h

Una bona mostra de que el castellanisme(espanyolisme) es racista i segregador amb els seus mateixos ciutadans. El franquisme sociològic a la espanya del cereal continua...

7 Jordi 23 de febrer 09.07h

#2 carme, estàs malalta. Aci els unics feixistes sou els blaveros, que es manifesteu amb españa2000 cada vegada q podeu. Ves a donar lliçons de democracia a un lloc on la vostra credibilitat no estiga tan perjudicada. Saps qui et fa costat en la teua idea de valencianisme? El PP,el secessionisme, el feixisme. Amb eixos et pots juntar.



Nosaltres som gent d,esquerres, demòcrates i pacifistes. Els de la teua corda son els nazis, els lladres del PP, els del GAV, els violents. Vosaltres no esti

3 Joan / València 23 de febrer 00.47h

pancatalanista vol dir exactament panvalencianista; i això és el que som, altres són pancastellanistes, o panespanyolistes, que és el mateix, o volen fer españa grande y de las jons. No manipuleu la rivalitat de campanar de l'elit burgesa entre dos municipis com València i Barcelona amb l'emmerdament que heu creat amb el blaverisme y de las JONS, No existeix valencianitat fora de la catalanitat, si no assumim la nostra catalanitat com a valencians, no existerem més, serem esborrats pel

