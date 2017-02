Alzira aprova l’eliminació de les últimes referències franquistes en els seus carrers

Divendres, 24 de febrer de 2017 a les 00:00h

S’ha volgut retre homenatge als 8 alzirenys republicans empresonats en el camp de concentració nazi de Mauthaussen

L’Ajuntament d'Alzira va aprovar en el ple del mes de maig, i per primera vegada per unanimitat, adherir-se a la Xarxa de Municipis per la Memòria Històrica de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, basant-se en l’aplicació i desenvolupament de la Llei de Memòria Històrica, així com en els informes i les recomanacions de Nacions Unides.En la dita moció, l’Ajuntament es comprometia a eliminar les referències que encara hi ha als carrers d’Alzira al colp d’estat del 1936, a la sublevació feixista contra l’ordre democràtic i a les persones i fets vinculats històricament al règim franquista. D’aquesta manera es pretén complir la Llei de Memòria Històrica, i seguir així les mateixes directrius d’altres estats del nostre entorn, on legalment no es permet que els noms referents a les dictadures feixistes continuen en els espais públics.La proposta per fer-la efectiva ha sigut treballada a la Comissió de Toponímia, formada per tècnics municipals, l’arxiver, el director del museu i la representació política.Els carrers queden de la manera següent:- El carrer de Vicent Pérez Pelufo passa a anomenar-se carrer del Pintor Goig del Poyo.- L’avinguda de Vicent Vidal es divideix en dos: avinguda de la Mestra Josefina Fernández (en el tram comprés des del seu inici al carrer de la Mare de Déu de la Murta fins a la rotonda d’Avidesa) i avinguda de la Professora Maria Plasencia (en el tram comprés entre les rotondes d’Avidesa i de les Agulles).- El carrer de José Todolí Cucarella passa a ser carrer de la Mestra Júlia Mateo.- El carrer del Tinent Boscà serà el carrer del Forn de les Rajoletes.- El carrer d’Ángel del Alcázar serà el carrer del Pintor Ricardo Fluixà.- El carrer Héroes de Belchite passa a ser carrer de Joan Ortega Vicente.De la mateixa manera, s’ha volgut retre homenatge als 8 alzirenys republicans empresonats en el camp de concentració nazi de Mauthaussen, i la plaça del final del carrer de Gandia i actual de Vicente Vidal es dedicarà a la seua memòria.A més, es compleix amb un dels objectius de l’Equip de Govern de l’Ajuntament d’Alzira: donar visibilitat a les dones, ja que dels 594 noms de carrers d’Alzira, només un 2,5% de tots estan dedicats a dones. Així, s’afegeixen al llistat noms de dones reconegudes. A banda de les esmentades anteriorment, també estan Elena Just Castillo i Blanquina March.Altres noms de carrers que s’han acordat, fins a arribar a un total de 20 vials són: carrer de Constantí Llombart, carrer de les Filles de la Caritat de Sant Vicent de Paül, carrer del Doctor Leopold Serra, carrer de l’Escultor Ramon Chaveli, carrer del Cronista Jaume Goig, carrer de Xixerà, carrer de les Passejadores, carrer de Rafelguaraf, avinguda del Nou d’Octubre, carrer de l’Escultor Antonio Ballester i parc dels Furs.