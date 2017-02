Carcaixent deixa d’estar aïllada: tindrà l’eixida a l’autovia que tant han reclamat

Dijous, 23 de febrer de 2017 a les 10:45h

La Barraca d’Aigües Vives i Benifairó de la Valldigna tornaran a tindre tren

María José Salvador en la presentació.

EP / Alzira.



La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha anunciat que impulsarà l'execució del projecte per a la recuperació del tram del camí per on circulava l'antiga via fèrria Carcaixent-Dénia. En concret, el Tram 3, que discorre entre l'antiga Estació de la Barraca d'Aigües Vives (la Ribera Alta) i l'antic Baixador de Benifairó de la Valldigna (la Safor).



Així ho ha anunciat aquest dimecres la consellera del ram, María José Salvador, en la trobada que ha mantingut amb els alcaldes de les mancomunitats de la Ribera Alta i la Safor a Alzira.



La consellera ha explicat que la Generalitat aposta per la recuperació d'aquesta via de tren, que en el seu moment "va canviar la vida dels municipis que travessava" i ara "és moment d'adaptar-la a les noves maneres de mobilitat sostenible per a vianants i ciclistes". De fet, ha apuntat que "aquesta transformació també pot convertir-se en un focus d'atracció turística per als municipis d'aquestes comarques".



La titular d'Obres Públiques ha recalcat que encara que aquest projecte és competència del Govern espanyol, la Conselleria és "sensible" a l'impacte turístic, i ha manifestat: "Per això invertirem uns 750.000 euros que s'inclouran en els pressupostos del 2018, i serà una de les actuacions a desenvolupar dins del Programa Operatiu Feder 2014-2020 de la Unió Europea, que cofinança el 50% de les actuacions".



Salvador ha estat acompanyada pel sotssecretari de la Conselleria, Francesc Signes, i el director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, Carlos Domingo. Aquest últim ha aprofitat la seua visita a la comarca de la Ribera per a anunciar que la Conselleria treballa en un projecte de connexió de Carcaixent amb l'Autovia.



"Contractarem l'assistència tècnica per a la redacció del projecte que en breu serà publicat en el DOGV. Es tracta d'un projecte complex que compta amb un pressupost inicial de 180 mil euros", ha explicat.



El director general d'Obres Públiques ha assenyalat que "es tracta d'una reivindicació històrica de Carcaixent i indirectament es millorarà la mobilitat en la ciutat d'Alzira". "De moment, estem buscant les millors alternatives", ha afegit.



La consellera també s'ha referit en la seua visita a la comarca de la Ribera a una altra de les reivindicacions: la millora de la Línia 1 de Metro.

Sobre aquest tema, Salvador ha assegurat que, de moment, les úniques actuacions que pot dur a terme la Conselleria és la renovació de les estacions. Malgrat això, ha assenyalat que "una de les propostes a què aspirem i no renunciem és a la millora de les freqüències i les línies". Millores que segons Salvador "cal vincular-les irremeiablement a la necessitat de més personal".



En aquest sentit, Salvador ha apuntat que en aquests moments tenen "unes limitacions imposades pel Ministeri d'Hisenda, pel senyor Montoro, que impedeix a les empreses públiques poder contractar més maquinistes". "Malgrat açò, l'aposta del president Ximo Puig és pel transport públic", ha conclòs.