Compromís demana que Renfe sancione el responsable del ‘greu’ tuit contra Marzà

Dijous, 23 de febrer de 2017 a les 10:30h

Compromís exigeix que la lamentable i “extremadament greu” piulada de @CercaniasVLC llançada ahir contra el conseller Vicent Marzà, no quede impune.Així, la formació nacionalista considera que el “sorprenent” tuit publicat per Rodalies Renfe ahir dimecres –pel qual posteriorment demanaren disculpes- en què es titllava Marzà de “pancatalanista”, suposa un exercici “intolerable” d’utilització política d’una institució pública per a atacar un representant polític democràticament elegit, per la qual cosa exigeix “que s’identifique i sancione el seu autor”.Precisament en aquest sentit, el senador Carles Mulet recorda que la publicació –que literalment resava: “Un ‘decretazo’ dissenyat a l’antull d’Escola Valenciana, de la qual és membre distingit el pancatalanista Sr. Marzà”, en referència a la a nova Llei de la funció pública- es va realitzar en horari d'oficina -concretament a les 10.38h- “de manera que –indica Compromís en el seu comunicat- serà fàcil localitzar des de quin ordinador o telèfon es va fer i qui té les claus d'accés a aquest compte”.Per a Mulet, aquesta piulada en què “s’insulta” i “menysprea” el conseller de Cultura i Educació, Vicent Marzà, resulta “intolerable”, ja que suposa que “s’envien judicis de valor que llegeixen milers d'usuaris sobre la pertinença o no del conseller a una entitat, i que per això se’l titlla de pancatalanista, utilitzant un tipus de llenguatge que, segons les seues pròpies condicions d’ús del compte, no permeten per als usuaris”. “Tot un exemple”, afig el senador de Compromís irònicament.Ben al contrari, per al representant de la coalició aquest compte oficial hauria únicament d'utilitzar-se per informar els ciutadans de les incidències o millores en el servei, “però en canvi, veiem com s'utilitza políticament des d'una institució com Renfe per atacar un representant polític democràticament elegit”, indica.Per tot això, Compromís ha registrat aquest mateix dijous, dia 23, diverses preguntes per conèixer com es va actuar contra l'autor del tuit, cosa que considera “extremadament greu” i sobre les proves selectives que es van realitzar a les persones que gestionen les xarxes de Rodalies València “o si, com ens temem, el treball es va donar per tenir el carnet del PP”.La coalició lamenta que, “a més de maltractar-nos pel que fa a la qualitat dels trens de Rodalies i la seua possible extensió cap al Maestrat i Tren de la Costa”, es dediquen ara a insultar els representants de les institucions valencianes des d'un compte oficial de Renfe “tot i que haurien de preocupar-se de millorar el servei amb la mateixa diligència amb què ho està fent l'actual govern valencià”.Cal recordar que l’autor d’aquesta lamentable piulada –que posteriorment va ser esborrada del compte oficial- és presumptament el gestor de xarxes –o community manager- de Rodalies Renfe, qui, en una pujada de to, va vessar des del compte oficial de Twitter una opinió personal en una interactuació amb el diari ultraconservador valencià Las Provincias, que últimament està intensificant la seua particular croada contra el “catalanisme sobiranista” i l’estretament de les relacions entre Catalunya i el País Valencià per ser sospitoses de “separatisme”.Finalment, cal apuntar que al voltant de les 22.30h d’ahir, i també a través del compte oficial, Rodalies Renfe va demanar disculpes, aquesta vegada en castellà i també en valencià: “Renfe lamenta la piulada emesa hui per error. No comparteix aquesta opinió, demana disculpes i prendrà mesures perquè no es repetisca”, assenyalava la piulada.