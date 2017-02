El Cabanyal, de la ‘destrucció sistematitzada’ a rebre 30 milions d’euros per dignificar-lo

Divendres, 24 de febrer de 2017 a les 00:00h

El barri rebrà 15 milions de l’ajuntament i 15 de la Unió Europea

Ribó: "No vull que el Cabanyal es convertisca en una zona exclusiva, però tampoc que siga un lloc on ningú s'atrevisca a anar"

RedactaVeu / EP / València



El barri valencià del Cabanyal-Canyamelar rebrà un total de 30 milions d'euros, 15 procedents de l'Ajuntament i 15 de la Unió Europea, a través del projecte de "regeneració i dignificació" EDUSI. Les partides d'aquest programa es repartiran en 11 línies, amb 47 actuacions, les principals inversions de les quals es dedicaran a Mobilitat Urbana Sostenible, amb vora 8,5 milions, programes d'inclusió social, amb 4, i millora del patrimoni cultural, amb altres dos milions.



Així ho ha anunciat l'alcalde de València, Joan Ribó, en la trobada que ha mantingut, junt amb altres membres del seu equip de govern, amb veïns, associacions i entitats del Cabanyal per a presentar-los el Projecte EDUSI.



Segons ha explicat el primer edil en la reunió celebrada en el Teatre El Musical, ubicat al mateix barri, les 11 línies d’aquest programa inclouen 47 actuacions que "demanaven els veïns a través del projecte Va Cabanyal". Entre aquestes inversions, destaquen els 4 milions que es destinaran a programes d'inclusió social, que se centraran en les famílies més vulnerables, un centre de majors i una escola infantil.



També s'engegaran ajudes a l’emprenedoria i a la creació de llocs de treball; d'impuls del comerç de proximitat; 8,5 milions per a mobilitat urbana sostenible, amb la creació de rutes segures a les escoles, nous aparcaments per a residents, i accessibilitat amb l'eliminació de barreres arquitectòniques.



Així mateix, dos milions més aniran destinats a la millora del patrimoni cultural, on s'inclou la rehabilitació de la Casa dels Bous per al futur Museu del Mar, un edifici per a la nova Junta Municipal de Districte en el carrer Barraca i rutes culturals.



Quant a la reurbanització de carrers, amb 5,5 milions, està prevista una instal·lació esportiva i un mercat ambulant davant del Bloc de Portuaris, a més d'horts urbans, i actuacions a l'entorn del mercat del barri. Es prestarà "especial atenció als carrers més degradats" amb la potenciació del comerç, a través d'un muntant d'1,6 milions.



Per a la millora dels accessos als habitatges s'utilitzarà mig milió d'euros, mentre que al voltant de dos més serviran per a infraestructures culturals, com la construcció d'un Centre Cívic. Així mateix, s'invertiran 2,2 milions en ajudes per a la millora de l'eficiència energètica en habitatges, i dos milions més per a "accés en igualtat" a les Tecnologies de la Comunicació per a una millor participació.



"Regeneració i dignificació"



L'alcalde de València ha mostrat el seu agraïment a totes aquestes entitats en "una reunió molt profitosa, en què les entitats han pogut preguntar tot allò relatiu a ‘EDUSI i al projecte de regeneració i dignificació del barri del Cabanyal-Canyamelar al que m'he compromès com a alcalde", segons ha afirmat.



Ribó ha destacat que és important haver comptat amb "una representació tan plural" d'entitats, perquè entén que el Cabanyal "no seria el que és sense la seua diversitat, al mateix temps que cal fer tot el necessari per a garantir la convivència respectuosa en el barri".



"El Cabanyal-Canyamelar ha estat sotmès durant anys a un procés de destrucció sistematitzat, i estem canviant el rumb", ha subratllat el primer edil, que ha agregat que després de mesos preparant les actuacions, " cosa que era necessària i que no podíem ni havíem d’eludir per a comptar amb totes les garanties", han començat les intervencions "encaminades a fer del Cabanyal un barri atractiu per la seua singularitat".



"No vull que el Cabanyal es convertisca en una zona exclusiva, però tampoc que siga un lloc on ningú s'atrevisca a venir", ha expressat l'alcalde, que ha sostingut que vol un barri "tal com ha sigut sempre: mariner, dinàmic, obert, sense gentrificació, ni marginalitat". "Un barri agradable per a viure’l plenament. Eixe és el meu compromís amb els veïns del Cabanyal", ha apuntat.



Per a fer açò possible, ha assenyalat Ribó, "l'urbanisme és important, sí, però també el treball d'inclusió social, les intervencions culturals, la dinamització del comerç de proximitat, la participació dels veïns, o l’accessibilitat".



L'alcalde de València ha comentat que estan "embarcats en un projecte ambiciós de dignificació de tota la façana marítima de la ciutat", i el Cabanyal-Canyamelar és "un puntal" en aquest sentit. "Estem treballant i ens estem esforçant per a fer realitat un barri viu i dinàmic, on vosaltres, els veïns, sou imprescindibles. Entre tots i totes: recuperem el Cabanyal-Canyamelar", ha conclòs.