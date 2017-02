La moral pels núvols (2-1)

Dijous, 23 de febrer de 2017 a les 10:45h

Els valencians guanyen el Madrid gràcies a un inici explosiu amb dos gols i un final amb molta entrega

Es jugadors del València celebren el gol d'Orellana.

Javier Cid / València.



Mestalla va viure ahir una nit màgica d’eixes a què s’havia desacostumat. El València va vèncer el Reial Madrid amb lluita, entrega, cap i cor i ho va fer amb gols dels dos fitxatges hivernals, Zaza i Orellana, que van resoldre en quinze minuts. Ronaldo va retallar abans del descans, però el Madrid no va poder fer-li un gol en tota la segona part gràcies a l’esforç titànic en la pressió. Zaza i Nani es van retirar lesionats, el portuguès estarà diverses setmanes de baixa.



El Reial Madrid sabia que sempre és difícil visitar Mestalla, però es va trobar un València que el va sorprendre, que ha guanyat en estabilitat i profunditat amb Orellana, en regat, velocitat i espais amb Nani i en remat i gol amb Simone Zaza. Gràcies a aquesta victòria, el conjunt dirigit per Voro, que va sorprendre en el plantejament tàctic inicial a Zidane, es queda a deu punts del descens i respira amb dos victòries consecutives que injecten molta moral i lleven pressió.



El partit va començar amb un València que deixava el control de la pilota al Madrid però letal a la contra. Als nou minuts, els valencians van sorprendre en una jugada en què Munir rebia a la dreta i el seu centre al cor de l'àrea l’aconseguia controlar Zaza, i a la mitja volta, col·locava la pilota a l'escaire. Justament en l'angle on Keylor Navas no va ser capaç d’arribar. Un gol molt important per a la confiança del davanter italià que, amb dos gols, pren confiança i se sent a gust jugant amb Orellana.



Amb el Reial Madrid trontollant, arribaria el segon colp d’una manera pareguda, en un contracolp en què Orellana aprofitava que estava totalment sol per tornar a sorprendre Navas i colar-li el cuir entre les cames. Mestalla embogia amb el 2-0, cap dels presents podia imaginar a l’inici del partit eixa situació, però el València, molt efectiu, funcionava després d’una temporada atziaga.



A poc a poc va anar reaccionant un Madrid que no acabava de carburar. Amb James desaparegut i amb dificultats en la medul·lar, tan sols algun tímid avís de Benzema va inquietar Alves. Però abans del descans, un centre excels de Marcelo l’aprofitava a l'interior de l'àrea Cristiano Ronaldo per volar més que ningú i retallar distàncies al marcador. Deixava obert tot a la segona part per intentar la remuntada.



En la represa, el partit va tindre moltes alternatives amb un València llançat però amb control i amb intenció de sentenciar el partit en les contres, i el Madrid tractant d’aconseguir l’empat per tots els mitjans.



Però en el joc de canvis, Voro es va imposar a Zidane. El fet de retirar Zaza, lesionat, i ficar Mario Suárez, li va donar més presència al centre del camp. No així al Reial Madrid, ja que el canvi de Lucas Vázquez en lloc de Modric va fer que perderen força al mig del camp.



A més, el València va tindre diverses ocasions per ampliar el seu avantatge. De fet, en una d’aquestes, Zaza es quedava sols amb Keylor Navas després d’una errada de Varane, però Carvajal arribava per darrere per empentar l’italià dins de l’àrea. Cinc minuts després va retallar Munir dins de l’àrea també a Ramos en una altra contra i el sevillà va xafar el peu del davanter del València sense que tampoc fóra assenyalada la pena màxima pel jutge principal. Malgrat que la visita fóra del líder i que l’àrbitre tinguera alguna decisió qüestionable, el València s’endú un partit importantíssim que certifica la seua millora i l’allunya quasi definitivament del descens



Fitxa tècnica:



2 - València: Alves; Cancelo, Garay, Mangala, Gayà; Parejo, Enzo Pérez, Orellana (Soler, m. 56); Munir, Nani (Siqueira, m. 39) i Zaza (Mario Suárez, m. 73).



1 - Reial Madrid: Keylor; Carvajal, Ramos, Varane (Nacho, m. 72), Marcelo; Casemiro, Modric (Lucas Vázquez, m. 75), Kroos; James (Bale, m. 62), Benzema i Cristiano.



Gols: 1-0, Zaza (min. 4). 2-0, Orellana (min. 9). 2-1, Cristiano Ronaldo (m. 44).



Àrbitre: De Burgos Bengoetxea. Va amonestar amb targeta groga, Mangala, Enzo Pérez, Munir pel València i Carvajal i Varane pel Reial Madrid..



Incidències: Partit ajornat de la setzena jornada de la Lliga disputat a Mestalla.