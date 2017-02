Ontinyent reivindica l'ús de la denominació oficial a les xarxes socials i altres àmbits

Dijous, 23 de febrer de 2017 a les 11:00h

En el passat plenari de l'Ajuntament d'Ontinyent es va aprovar per unanimitat dels vint regidors presents, la moció presentada pel grup municipal Compromís, en què es demana que es respecte el nom de la ciutat , que de manera oficial és Ontinyent des de 1982, i que les xarxes socials l'utilitzen incorrectament, ja que per exemple a Facebook els usuaris sols poden posar que són d'Onteniente, una denominació incorrecta i no oficial.La proposta va rebre el suport de tots els partits i també s'inclogué l'esmena presentada pel grup municipal del PSPV, en què es demanava que aquesta petició de respecte envers la nomenclatura, no només s'adreçara a Facebook, ja que aquest mal ús de la denominació oficial també es fa en diverses empreses de la ciutat o algunes administracions públiques “com per exemple molts tribunals com el Tribunal Superior de Justícia o també Tribunal Suprem”, en paraules de la regidora del PSPV i directora general d'Habitatge,Rehabilitació i Regeneració Urbana, Rebeca Torró.



Aprovació de la moció. Vídeo: Canal Ajuntament d'Ontinyent.

És per això que en la moció s'afegí que des del Departament de Promoció Lingüística del consistori ontinyentí “cada vegada que es detecte aquest mal ús del nostre nom, siga on siga, empresa de la ciutat, administracions públiques..., els farem advertir que el nostre nom oficial des de 1980 és el d'Ontinyent”, segons Torró. Que també va aprofitar per recordar que el passat mes de gener la diputada socialista, Mercedes Caballero, va instar la xarxa social Facebook a resoldre els errors que actualment registra en la denominació oficial de 130 municipis valencians Aquesta moció ha vingut motivada, perquè com sol passar en el cas d'Ontinyent, així com d'altres poblacions, quan hi ha algun fet noticiable, com han sigut recentment la nevada i les fortes pluges, els ontinyentins han de veure contínuament com als mitjans estatals s'utilitza la denominació de la seua ciutat incorrectament, fins i tot, com va recordar Paula García, regidora d’EUPV, al plenari, s'empra malament la demarcació, ja que en moltes ocasions ubiquen aquesta ciutat a Alacant.La regidora de Compromís, Sílvia Urenya, en el ple va fer memòria del moment en que s'oficialitzà la nomenclatura actual: “El 6 novembre de 1980 el plenari de l'Ajuntament d'Ontinyent decidia per unanimitat sol·licitar al Consell del País Valencià el retorn del nom original i oficial” i que es va veure ratificat dos anys després, concretament el 15 de febrer de 1982 pel Consell, on s'aprova “el canvi de denominació i retorn a la nomenclatura original de la nostra ciutat”. És per això que, després de 35 anys sent oficial el nom d'Ontinyent, consideren que cal dignificar el seu ús i fer-lo respectar de manera correcta.