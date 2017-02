El fiscal demana presó eludible amb fiança de 200.000 euros per a Urdangarin

Dijous, 23 de febrer de 2017 a les 11:15h

Per al seu soci en l'Institut Nóos, Diego Torres, demana 100.000 euros per a evitar la presó



EP / Palma.



La vista de mesures cautelars sol·licitada per la Fiscalia Anticorrupció, després de la condemna de 6 anys i 3 mesos de presó per a Iñaki Urdangarin i 8 anys i 6 mesos per a Diego Torres en la sentència del cas Nóos, ha finalitzat en l'Audiència de Balears en només mitja hora, a les 11.03 hores.



El fiscal anticorrupció, Pedro Horrach, ha demanat al tribunal que dicte presó eludible amb una fiança de 200.000 euros per a Iñaki Urdangarin, després de la seua condemna a 6 anys i 3 mesos de presó per diversos delictes de corrupció i frau fiscal en el cas Nóos. En el cas de Diego Torres, la petició és la mateixa però amb una fiança de 100.000 euros, segons han informat fonts de la Fiscalia.