'Desprotecció' total de vora 20 denominacions d’origen valencianes pel CETA

Divendres, 24 de febrer de 2017 a les 00:00h

El tractat comercial de la UE i el Canadà, conegut com a CETA, malgrat que encara ha de ser ratificat pels parlaments dels diferents estats membres de la Unió Europea, ja està en vigor després que la passada setmana el Parlament Europeu, “gràcies als vots dels diputats del PSOE i el PP”, va aprovar la seua entrada en vigor, “i per tant, ja ha alterat les normes comercials fins ara vigents”, ha denunciat la portaveu d’Esquerra Unida a l’Europarlament, Marina Albiol.“Ja coneixem quines denominacions d’origen es protegeixen a Europa, i de les més de vint DO i Indicacions Geogràfiques Protegides valencianes, només figura al tractat l’aplicació de protecció per al torró de Xixona i Alacant, i per als cítrics valencians. La resta, doncs, queden desprotegides, i per tant des d’ara mateix qualsevol empresa del Canadà pot dedicar-se a elaborar i vendre productes etiquetats com a xufa de València, magrana d’Elx, carxofa de Benicarló, herbero de Mariola, vi d’Utiel-Requena o caqui de la Ribera del Xúquer”, apunta Albiol en un comunicat.L’eruoparlamentària valenciana indica que en el cas dels cítrics, malgrat que el CETA sí que reconeix la DO valenciana, “també permetrà seguir operant a marques canadenques com Valencia Orange o Orange Valencia”.“Amb tot això anirem –assenyala Albiol- confirmant el que ja hem advertit al llarg de tot el procés d’aprovació del CETA: mentre els partits que li donen suport ens han venut un discurs d’idíl·liques oportunitats comercials per a les nostres pimes i empreses, la realitat és que el que impulsa el tractat és eliminar els obstacles per a les grans multinacionals i permetre que les corporacions nord-americanes puguen conquerir el mercat europeu amb clars avantatges sobre les empreses locals”.Segons denuncia Marina Albiol, “embolcallen el CETA amb teories sobre el lliure comerç, però realment el que s’ha aconseguit amb la seua aprovació és oferir tots els privilegis a les multinacionals”.En aquest enllaç podeu consultar les denominacions d'origen i indicacions geogràfiques protegides que reconeix el CETA.