La consellera Salvador va eixir escortada per la Policia per l’actuació dels convidats del PP

Dijous, 23 de febrer de 2017 a les 12:30h

Morera afirma que Les Corts vigilaran "amb major rigor" els convidats que accedeixen al ple per a evitar altercats com el del dimecres



RedactaVeu / València.



El president de les Corts Valencianes, Enric Morera, ha anunciat aquest dijous que la Cambra mirarà "amb major rigor" les persones que accedeixen a la tribuna de convidats de l'hemicicle per a "vigilar" que no hi haja "grups organitzats que puguen pertorbar greument l'assemblea parlamentària", com va ocórrer aquest dimecres.



Morera s'ha manifestat en aquests termes en els passadissos de les Corts després dels "fets lamentables" ocorreguts el dimecres de vesprada, quan convidats del PP van interrompre el ple i van insultar la consellera d'Habitatge, María José Salvador, qui "va haver d'eixir escortada de les Corts per la Policia perquè es temia per la seua integritat física". Morera ha apuntat, a més, que el director general Luis Ferrando va patir "algun tipus d'agressió".



Davant aquests fets, així com dels insults que el diputat del PP Alfredo Castelló va rebre al matí per part d'altres assistents al ple, el president de les Corts posarà en coneixement de la Fiscalia l'atestat policial i el vídeo de la sessió plenària, davant el que ha considerat un "il·lícit penal" i un delicte de "greu pertorbació d'una assemblea legislativa".



"Ho portaré a Fiscalia perquè aquests fets suposen un il·lícit penal, aquests són fets que han anat 'in crescendo' des del passat; sóc una persona tolerant i vigilant de la llibertat d'expressió, però no es pot cometre cap il·legalitat en l'hemicicle", ha asseverat el màxim responsable de la Cambra.