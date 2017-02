Esperanza Aguirre: 'La creació de l'estat de les autonomies va ser un error'

Dijous, 23 de febrer de 2017 a les 13:15h

L'expresidenta madrilenya Esperanza Aguirre considera que "la creació de l'estat de les autonomies va ser un error" de la Transició. En una entrevista a Catalunya Ràdio que s'emetrà aquest dissabte al programa ' El suplement ', presentat per Ricard Ustrell, Aguirre ha assegurat que "no va ser un encert" crear "dèsset parlaments, dèsset governs...". "Crec que s'hauria d'haver diferenciat Catalunya i el País Basc, que evidentment són completament diferents al que pot ser la Rioja, Cantàbria o, fins i tot, Madrid", ha defensat. "Es va fer perquè catalans i bascos se sentiren més còmodes i cada cop se senten més incòmodes", ha conclòs l'expresidenta madrilenya.Aquesta entrevista s'emetrà dissabte a partir de les 11 del matí, on entre altres coses, Aguirre parla de l'encaix Catalunya-Espanya i de la corrupció al PP.