Prop de 750.000€ per recuperar la Via Verda Barraca-Benifairó de l’Antic Trenet

Diumenge, 26 de febrer de 2017 a les 00:00h

Una nova via verda de 7,5 quilòmetres de longitud i que transcorre per zones de les comarques de la Ribera Alta i la Safor de gran interès paisatgístic. Aquest és l’objectiu que s’ha marcat la Generalitat Valenciana i per al qual destinarà el pròxim 2018 almenys 750.000 euros dins del Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de la UE, segons va anunciar la titular de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, després de reunir-se aquesta setmana amb els alcaldes de les mancomunitats de la Ribera Alta la Safor per a informar-los d’aquesta aposta de la Generalitat per la recuperació d'un tram de l’Antic Trenet.En concret, la recuperació del primer dels trams del camí natural de l'antic Trenet, entre Carcaixent i Dénia, - l'anomenat Tram 3- discorre entre l'antiga Estació de la Barraca d'Aigües Vives i l'antic Baixador de Benifairó de la Valldigna. Segons Salvador, amb l’adaptació “a les noves maneres de mobilitat sostenible per a vianants i ciclistes”, aquesta nova via verda “també pot convertir-se en un focus d'atracció turística per als municipis” d’ambdues comarques.Salvador va voler recordar que aquest traçat està dins de les competències del Ministeri “però des de 2010 no s'ha fet cap actuació”, davant la qual cosa la Generalitat, “dins de les limitacions pressupostàries”, apostarà per aquest camí natural de l’'Antic trenet' amb una inversió d'uns 750.000 euros, que s'inclourà en els pressupostos del 2018, i que serà una de les actuacions a desenvolupar dins del Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de la Unió Europea, que cofinança amb el 50%. A més, cal destacar el fet que aquest tram no requereix d'expropiacions per a l'obtenció del sòl necessari.

El tram, de gran interès paisatgístic i 7,5 km, discorre en gran part pel traçat de l'antic ferrocarril, molt pròxim a la carretera de titularitat de la Generalitat CV-50 -que creuarà a nivell en una ocasió- i al Convent de Santa Maria d'Aigües Vives.Per la seua banda, la Mancomunitat de la Ribera Alta s'ha compromès a actualitzar el projecte tècnic, aportarà el sòl per a poder materialitzar les obres, així com els permisos necessaris, i es compromet a la conservació integral de la via, mentre que el president de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Txema Peláez, ha valorat “la disposició de la Conselleria” per dur endavant el projecte “que espere que siga un atractiu turístic més”.La rehabilitació del traçat de l’Antic Trenet i la seua adequació per a ser utilitzat com a itinerari ciclopeatonal, és una actuació promoguda per les mancomunitats de la Ribera Alta i de la Safor. L'anomenat 'trenet' és el traçat de via estreta més antic de la península i deu la seua construcció a la necessitat de donar una eixida al mar als productes generats per la intensa activitat agrícola que es desenvolupava en la ribera del Xúquer en la segona meitat del segle XIX. Aquest 'trenet' va ser inaugurat en 1864 com el primer tramvia de tracció animal de l’estat. En 1880 es va escometre la modernització de la línia passant els vagons a ser de tracció per vapor i es va admetre fins i tot el transport de passatgers. El tram de línia entre Carcaixent i Gandia es va mantenir en ús fins a 1969, si bé tancant-se aquest tram però mantenint-se fins a 1974 el tram entre Gandia i Dénia.L'actuació total, des de l'estació de ferrocarril de Carcaixent fins a l'estació de ferrocarril de Tavernes de la Valldigna, a la qual s'ha afegit una connexió fins a la platja, ha sigut dividida en 7 trams per a facilitar la licitació i construcció d'aquest eix ciclopeatonal.L’actuació s'emmarca dins de l'aposta de l'actual Consell per la mobilitat sostenible i la vertebració del territori i se centra en el desenvolupament d'actuacions de recuperació de camins històrics i vies verdes per al seu ús com a itineraris ciclopeatonals. L'objectiu és arribar a disposar d'una malla de vies ciclopeatonals al llarg del territori del País Valencià per tal de potenciar la mobilitat sostenible amb mitjans no motoritzats, afavorir l'apreciació del patrimoni natural i cultural del territori i impulsar les activitats d'oci d'una manera respectuosa amb l'entorn.