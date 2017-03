El cervell de les persones amb TDAH pateix un retard en el procés de maduració

Diumenge, 5 de març de 2017 a les 18:30h

Els cervells de les persones amb Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDAH) pateixen un retard en el procés de maduració i alternacions en la seua estructura, respecte a les persones que no pateixen aquesta patologia. Així ho demostra l’estudi més gran realitzat fins ara, que acaba de ser publicat en ‘The Lancet’ fruit del Grup de Treball Enigma TDAH i en el qual hi ha participat el Vall d’Hebron Barcelona Campus Hospitalari.En total, han participat 3.242 persones, de les quals el centre català n’ha aportat 198 a través del Programa TDAH del Servei de Psiquiatria i amb la col·laboració d’investigadors de la Fundació IMIM de l’Hospital del Mar i de la UAB en l’adquisició i l’anàlisi de les dades. L’estudi ha analitzat imatges del cervell obtingudes per ressonància magnètica de 1.713 pacients amb TDAH i 1.529 persones sense aquest trastorn, amb edats d’entre els 4 i els 63 anys.En ells, s’han buscat diferències a set estructures del cervell profund, el nucli accumbens, el nucli caudat, el putamen, l’hipocamp, el globus pàl·lid, el tàlem i l’amígdala. Estudis anteriors, amb menys mostres, havien apuntat un volum més menut al nucli accumbens, al nucli caudat i a l’amígdala i ara s’ha pogut comprovar que no només aquestes estructures presenten diferències, ja que també se n’han trobat a l’hipocamp i el putamen.Un dels aspectes més destacats que s’ha observat és que la diferència de mida de determinades parts profundes del cervell tendeix a desaparèixer en els pacients adults. Els autors consideren que això confirma que el TDAH és un trastorn del cervell, com ho són altres malalties psiquiàtriques (depressió i trastorn bipolar entre elles), fruit d’un endarreriment a la maduració d’aquest òrgan.