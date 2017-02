Empar Marco, nova directora de RTVV

Dijous, 23 de febrer de 2017 a les 22:00h

Empar Marco, l’extreballadora de Canal 9 com a lingüista i durant un temps com a redactora, i fins a la data corresponsal de TV3 al País Valencià, ha estat la finalista seleccionada pel Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) per a dirigir la nova RTVV.Marco arribava com a finalista juntament a altres dos extreballadors de l’extinta radiotelevisió pública valenciana, el delegat de La Vanguardia al País Valencià, Salvador Enguix i el director d’antena de la TV de Múrcia, Josep Ramon Lluch. Tots tres van ser triats el passat diumenge, tal com informà La Veu , després que el Consell Rector els seleccionara d’entre 15 candidats, després que en primera instància n’eliminaren cinc per no reunir algun dels requisits exigits.La nova directora encara ha de comparèixer davant la comissió de RTVV a les Corts que ha de ratificar el seu nomenament.