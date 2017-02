El PP de València rebutja una declaració institucional d'igualtat salarial entre gèneres

Dijous, 23 de febrer de 2017 a les 14:45h

Isa Lozano, regidora d'Igualtat i Polítiques Inclusives i Inserció Socio-Laboral de l'Ajuntament de València, s'ha mostrat aquest matí de dimecres sorpresa pel rebuig d'inclusió en l'ordre del dia del plenari d'una declaració institucional d'igualtat salarial entre homes i dones per part del PP, perquè, segons ella mateix cita al seu perfil de Twitter , les raons que els populars han esgrimit han sigut que “els acords són massa concrets”.Justament aquest dimecres passat el consistori del cap i casal es va sumar a la celebració del Dia Internacional de la Igualtat Salarial (Equal Pay Day), una jornada que recorda que a l'Estat espanyol les dones cobren un 24% menys que els homes.“És molt important que treballem per a equiparar els salaris, es tracta d’una reivindicació clara i evident perquè a més aquesta desigualtat va més enllà del salari del dia a dia perquè influeix també en les pensions”, va manifestar Joan Ribó, alcalde de València, qui va recordar que l’equip de govern treballa en temes d’igualtat “amb l’objectiu que les dones, que treballen tant com els homes, cobren el mateix, perquè això és just”.