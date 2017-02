El Consell proposa un ‘gran pacte valencià’ contra la violència contra les dones

Dijous, 23 de febrer de 2017 a les 14:45h

La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha interpel·lat aquest dijous tota la societat civil valenciana i els seus representants perquè se sumen a un gran pacte valencià contra la violència contra les dones que siga “l'embrió d'un gran pacte d'Estat”. Així, ha convocat tota la societat civil, les entitats feministes i les que tenen a les dones com a protagonista, els sindicats, les patronals, les universitats, els partits polítics, i els governs de les tres administracions a “treballar per un gran pacte valencià contra la violència de gènere que ha de tenir en compte polítiques, recursos i que hem de parar aquesta massacre”. “Estem farts. Ni una més. Ni una menys”, ha exigit.Oltra ha llançat aquesta proposta en un acte de condemna per les dues últimes morts de dones “a mans de les seues parelles o exparelles” aprofitant la presència en aquest minut de silenci de representants de tota la societat civil, de tots els partits polítics i dels diferents governs.“Convocats queden i espere que siga prioritat. El president i jo ens deixarem la pell perquè la Comunitat Valenciana siga la primera a Espanya a tenir un gran pacte contra la violència de gènere que puguem traslladar també al Govern d'Espanya”, ha desitjat.Oltra ha recordat les dues dones que “havien d'estar entre nosaltres i que no ho estan per culpa del terror masclista”, s'ha lamentat. Per açò, ha recalcat que cal seguir enviant “un missatge molt clar: La societat estem amb les víctimes, amb els seus familiars, amb els seus amics amb la gent que hui està patint”. "La societat estem al costat per a protegir les víctimes i absolutament enfrontada amb els canalles, covardes, agressors i homicides que tallen la vida de les dones perquè es pensen que són d'ells", ha subratllat. Per açò, ha advertit els agressors: “No teniu lloc entre nosaltres no us volem, no teniu lloc en una societat avançada que vol construir relacions igualitàries”.Oltra ha recordat les cinc dones i dos xiquets morts en les últimes 32 hores a l’Estat espanyol per la violència masclista i tres dones en una setmana al País Valencià. “Ja n'hi ha prou de feminicidis, de violència contra les dones i ja n'hi ha prou de terrorisme masclista”, ha exigit.En l'acte, un grup de dones han desplegat una pancarta i han llançat crits amb què demanaven 'Prou de silenci. Prou feminicidis. Contra la violència masclista, la nostra defensa femenina”.