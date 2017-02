La GVA ‘reforçarà’ l'àrea per a recuperar els diners desviats en casos de corrupció

Dijous, 23 de febrer de 2017 a les 15:00h

“La Generalitat no pot permetre que, després d'una condemna, els culpables no paguen tot allò que marca la sentència”, ha defensat el cap de l’Executiu del País Valencià

El president Ximo Puig ha fet aquest anunci en la sessió de control de les Corts. L’objectiu és recuperar els diners públics que han sigut sostrets “a tots els valencians” en casos de corrupció.

Imatge d'arxiu de Rafael Blasco en la presó de Picassent.



RedactaVeu / València



El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat, en la sessió de control de les Corts celebrada aquest dijous, que reforçarà l'àrea creada en la Generalitat Valenciana per a recuperar els diners públics que han sigut sostrets “a tots els valencians” en casos de corrupció. Aquest departament, tal com ha avançat Puig, treballarà “en estreta col·laboració” amb l'Advocacia i s'encarregarà de “repassar totes les vies legals possibles per a localitzar els béns dels condemnats, fins i tot en aquells casos en què hagen intentat ocultar-los”, amb la finalitat de rescabalar l'Administració del perjudici econòmic causat.



Puig ha defensat la necessitat d'adoptar aquesta mesura “davant l’acumulació de casos que aniran resolent-se en els pròxims mesos” i davant els diferents judicis que encara estan pendents. La Generalitat no pot permetre que, després d'una condemna, “els culpables no paguen tot allò que marca la sentència”.





El president Ximo Puig, aquest matí a les Corts. Foto: GVA.



El cap del Consell ha realitzat aquest anunci durant la seua intervenció en les Corts, on també ha avançat que el seu Executiu està disposat a donar suport a una iniciativa parlamentària de la Cambra autonòmica per a exigir “la immediata derogació” de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local. “Crec que és una bona possibilitat perquè no hi haja cap dubte del que pensem”, ha assegurat sobre la voluntat del Consell d'acabar amb una llei que ha qualificat com a “perniciosa per al conjunt dels ajuntaments”.





