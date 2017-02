Més fronts per a Tauroni: l’Audiència investigarà l’ús d’un ordinador a la presó de Picassent

Dijous, 23 de febrer de 2017 a les 16:15h

La secció segona de l'Audiència Provincial de València ha ordenat al Jutjat d'Instrucció número 21 de València investigar l'ús que va fer l'empresari Augusto Tauroni d'un ordinador portàtil que li van intervenir en la presó valenciana de Picassent (l’Horta Sud), on es trobava complint condemna --sis anys de presó-- pel cas Blasco, relacionat amb el frau en subvencions de la Generalitat.D'aquesta forma, el tribunal estima el recurs interposat pel ministeri fiscal contra la resolució de la jutgessa --qui instrueix les últimes dues peces del cas Blasco-- de declinar la seua competència per a investigar si amb aquesta activitat Tauroni va cometre un delicte de blanqueig de capitals i/o alçament de béns.Tauroni comptava amb una autorització per a utilitzar un ordinador de Picassent, de la Unitat Docent, per a facilitar-li l'estudi de la documentació que en format electrònic --pel seu elevat volum-- s'havia incorporat a la causa que contra ell se segueix en el Jutjat 21 de València --cas Blasco--.En ocasió del trasllat de Tauroni a un mòdul diferent de la presó, es va fer revisió de l'ordinador portàtil i es va descobrir que amb el mateix era possible connectar-se a internet i que s'havia utilitzat indegudament l'accés a la xarxa existent en la Unitat Docent.Després de transcendir aquesta informació, el fiscal va sol·licitar al jutjat que s'investigara l'ús que s'havia fet d'aquest ordinador en recordar que Tauroni està investigat per delictes de naturalesa econòmica i que en la investigació que s'està duent a terme s'ha acreditat indiciàriament que el pres utilitzava mitjans telemàtics per a manejar els seus comptes en l'estranger, així com per a donar instruccions a tercers sobre la disposició del seu patrimoni.Al costat d'aquest requeriment, el fiscal va aportar a la jutgessa d'instrucció una còpia de diverses comunicacions de Tauroni intervingudes en el cas Blasco en les quals aquest rep o s'envien instruccions de gestió del seu patrimoni. Així mateix, va al·legar que Tauroni és un expert informàtic i que una de les línies d’investigació que se segueixen en la causa és si el seu patrimoni a Estats Units prové d'adquisicions relacionades amb els beneficis dels delictes de malversació i frau de subvencions que se li imputen.