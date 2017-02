Ciudadanos es farta del PP: ‘Prou de pressions’ per promoure mocions de censura

Dijous, 23 de febrer de 2017 a les 17:15h

El partit estudia iniciar accions legals davant les ‘pressions inaguantables, asfixiants i constants’ del PP de Bonig

Alexis Marín (Cs) i José Ciscar (PP) es llancen un seguit de retrets per unes suposades gravacions entre partits.

Alexis Marín.

EP / València



El portaveu de Ciutadans (Cs) en les Corts Valencianes, Alexis Marí, ha assegurat aquest dijous que el partit està estudiant iniciar accions legals davant la "pressió inaguantable, asfixiant i constant del PP amb la voluntat de canviar el color polític en una alcaldia" a través de mocions de censura perquè "cal dir-li ja n'hi ha prou a la política rància i pudenta".



Marí s'ha pronunciat així en els passadissos del parlament autonòmic en ser preguntat sobre la informació del periòdic 'El Mundo' segons la qual existiria un enregistrament, realitzat en seu parlamentària, del dirigent del PP José Ciscar, en què ofereix a Ciutadans que l'autor d'un altre enregistrament comprometedor d'un dels seus assessors a Gandia, en què es parlava de reclassificació de sòl per a ampliar un camp de golf, el destruiria si la formació d’Albert Rivera dóna suport al PP per dur a terme mocions de censura a Gandia i Torrevella.



"No tinc constància d'enregistraments a un altre diputat; en tot cas, tornem a denunciar el que ha denunciat la nostra anterior síndica, Carolina Punset, des de l'inici de la legislatura: la pressió inaguantable, asfixiant i constant del PP amb la voluntat inequívoca de canviar el color polític en una alcaldia. I no solament en el municipi de Gandia, sinó també en molts altres", ha assegurat Marí. Segons aquests, "frega ja la persecució, com l'actuació del senyor Arturo Torró en el seu moment, que telefonava a la nostra síndica a hores intempestives de la nit explicant rotllos que eren més propis de ser tractats per un psiquiatre".



Per açò, ha agregat que hi estudien "accions penals perquè al PP cal dir-li ja n'hi ha prou de la política rància i pudenta que ha anat fent en els últims anys i que l’ha portat a fer aquest tipus de pràctiques constantment". "Quan diu Bonig que no hi ha sintonia amb Cs, em pregunte quina sintonia vol quan segueix les mateixes pràctiques que durant els últims sis, set o huit anys de legislatura: ella és la viva imatge d'aquella època, una distingida hereva del patrimoni del president Camps", ha agregat.



Sobre els enregistraments, ha explicat que aquest mateix dijous es reunirà amb la part orgànica del partit, en concret amb Emilio Argueso i Juan Córdoba, perquè li expliquen què ha passat, perquè ha vist la notícia i vol saber-ho, i en ser preguntat sobre què li semblaria si es confirmen, ha respost que primer vol saber què ha ocorregut. I "a partir d'ací veurem què passa", ha postil·lat.



"Només grave el meu gos”



"Jo no ho sé, si hi ha enregistraments veurem qui els ha fet, què contenen i si són manipulats o no. Tot açò cal saber-ho abans d'obrir un procés. Jo no grave ningú, només el meu gos en les xarxes socials", ha ironitzat.



En tot cas, ha incidit que el més important per a Cs és "l'assetjament sistemàtic diari del PP per a fer-nos canviar d'opinió sobre una decisió que es va prendre en el seu moment". Sobre aquest tema ha insistit que no variaran el seu posicionament: "Poden venir, enxampar-nos en els passadissos i soltar-nos tot el que ens solten en cada sessió plenària, però no estem disposats a entrar en eixe tipus de política rància i més pròpia de mercat que d'una institució com les Corts".



Marí ha insistit que aquestes maniobres són "una cosa constant" i ha relatat que "u està prenent-se un cafè i el següent que li diuen és: ‘escolta, te’n recordes del tema de Gandia i de Torrevella'? Però quin és el tema de Gandia i el tema de Torrevella? A Gandia hi ha govern”.



“Si u vol fer una bona proposta, el que ha de fer és asseure's, convocar una reunió i veure les prioritats". Així, el gabinet jurídic de Ciutadans estudiarà la situació, que el portaveu creu que, "com a mínim, és incòmoda i fins i tot immoral".



Ciscar, qui afirma que existeixen les gravacions fetes per Ciutadans, apunta que aquesta reacció del partit és estendre "una cortina de fum per a emmascarar el que sí que és greu", el contingut dels enregistraments al seu assessor a Gandia, a qui havien d'haver-li demanat explicacions de per què parla de diners i de reclassificacions”.



Finalment, ha negat pressions a la formació d’Albert Ribera per a donar suport a les mocions de censura: "Negue la major, solament n’hi ha hagut una moció de censura i van ser regidors de C’s a Almoradí els que la van demanar".