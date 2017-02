Congrés dels Diputats: Paella de Sueca per a tots

Dijous, 23 de febrer de 2017 a les 17:15h

El restaurant de la Cambra baixa serveix vora 1500 racions de paella valenciana segons la recepta del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca



RedactaVeu / Madrid.



El Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca ha tornat a conquerir els paladars del Congrés dels Diputats. El certamen ha tornat aquest dimecres a Madrid per a promocionar, al parlament espanyol, el plat més famós de la gastronomia local, però també el més popular i universal dels valencians i fins i tot a escala espanyola i mundial.



Vora 150 paelles, ni més ni menys, s'han cuinat aquest dimecres i s'han oferit al menú dels dos menjadors amb què compta el Congrés dels Diputats. Això significa, per tant, que s'han arribat a duplicar les racions oferides als comensals des de la primera “expedició suecana” a Madrid. “Ja estan ací els de Sueca”, s'escoltava entre els corredors, on es rumorejava alegrement que ja olorava a “socarrat”. I és que al Congrés espanyol, el Concurs de Sueca i els seus responsables ja els resulten familiars gràcies a aquesta iniciativa que creix de manera exponencial any rere any, superant totes les expectatives dels organitzadors.



Aquest és el quart any que una delegació suecana es desplaça a Madrid per a acomboiar els parlamentaris i la resta de personal del Congrés espanyol i convidar-los a conèixer el certamen degà gastronòmic i, alhora, també el poble de Sueca. D'aquesta manera, prestigien la paella i el concurs, una iniciativa que va estar a instància, originàriament, del diputat nacional de Sueca, Joan Baldoví. Això no obstant, no han estat quatre vegades consecutives. El darrer any, i a causa de les llargues negociacions per a la constitució d'un nou govern, ha estat l'únic que la comissió suecana no ha acudit a la cita.



L'equip de cuina del restaurant del menjador parlamentari ha estat assessorat, com en les darreres ocasions, pel coordinador gastronòmic del certamen, Jesús Melero, que enfundat en la jaqueta de cuiner ha col·laborat en l'elaboració de les paelles segons la recepta original del Concurs de Sueca.





El restaurant Eurest del Congrés de Diputats es va fer amb el premi a la segon millor paella del món en la darrera edició de la final del certamen celebrada a Sueca. A aquest guardó se suma també un accèssit que els va atorgar el jurat en la 55a edició. Tots els trofeus s'exposen en un enclavament privilegiat del menjador, que lluïa decorat per a l'ocasió, amb motius al·lusius al certamen i a la gastronomia valenciana. A més a més, el títol de segon premi protagonitza enguany la carta del menú diari del restaurant que ve encapçalada amb una reproducció del diploma acreditatiu de la segon millor paella del món del 2016.





El regidor titular del certamen, Vicent Baldoví, es va desplaçar fins a Madrid per a participar en la promoció d'aquest esdeveniment gastronòmic. Baldoví va acudir acompanyat d'altres regidors del govern municipal i de representants d'alguns dels patrocinadors del certamen que col·laboraren en la tasca de promoció del Concurs. “La Paella no entén d'ideologies. Parlamentaris de tots els colors han degustat el nostre plat insígnia i s'han acostat després a felicitar-nos per la iniciativa i per les delicioses paelles que han tastat. La gran majoria de comensals no s'han pogut resistir i s'han decantat per la paella en triar el seu menú. Quin goig veure com es valora el nostre plat també fora de casa”, diu Vicent Baldoví. El regidor ha volgut fer palès també el seu agraïment al personal del Congrés dels Diputats i a tots aquells que han participat en la jornada per tornar a acollir als suecans tan bé a Madrid.



Els delegats de l'Ajuntament de Sueca han lliurat, a tots aquells que triaven la paella al menú, una sèrie d'obsequis que constaven d'un sac xicotet d'arròs de La Fallera, una cullera de fusta cortesia de Garcima i el tríptic informatiu del certamen amb la recepta original de la paella valenciana.







