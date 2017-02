Educació rescata el Conservatori de Carcaixent després de vint anys ‘d’irregularitat’

Dijous, 23 de febrer de 2017 a les 17:30h

Al darrer ple de l’ajuntament de Carcaixent, celebrat la nit de dimecres, es va aprovar la cessió definitiva de l’edifici del Conservatori Mestre Vert a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports amb els vots favorables de Compromís, PSPV, UxV i Reiniciem i amb les abstencions del PP i de Gent de Carcaixent. D’aquesta manera, el conservatori s’ha integrat dins la xarxa pública d’Educació, on segons la Conselleria, aquesta era “l’única via per a poder mantenir el centre en funcionament i regularitzar la situació”.La solució, “un acord entre l'Ajuntament de Carcaixent i la Conselleria per a posar solució a una anomalia de fa molts anys”, segons han explicat fonts de Conselleria a aquest diari, s’enquadra dins les diverses accions que estan duent endavant des de l’administració per a posar ordre al desgavell del PP en matèria educativa. Encara que als docents ja els pagava la Conselleria des de feia anys, “ara ens cedeixen l'ús de l'edifici per a poder iniciar tot el tràmit i incorporar-lo a la xarxa pública de la Generalitat en l’ordenament que estem fent”, expliquen des del carrer Campanar de València.Amb aquesta cessió, en paraules de l’alcalde de Carcaixent, Paco Salom (Compromís), “se soluciona una situació irregular que venia estenent-se per més de vint anys”. Així doncs, segons ha informat el consistori amb un comunicat, el proper curs el centre ja formarà part de la xarxa pública d’ensenyaments musicals. Ha estat la Conselleria qui ha instat l’ajuntament a tancar un procés que començava el 1987, de manera que en el curs 2017-2018, Educació es farà càrrec de les despeses de personal i del manteniment del centre, una mesura que “possibilita la continuïtat del Conservatori de Carcaixent”, apunta el consistori. “Amb la integració en la xarxa pública, consolidem el Conservatori Mestre Vert, un centre referent de l’ensenyament musical que sobrepassa l’àmbit comarcal”, explica Salom, ja que “des del primer moment teníem clar que la nostra responsabilitat era assegurar la seua continuïtat, i tot pensant en la ciutat però sobretot en els màxims beneficiaris del canvi, que són els alumnes, que veuran reduïdes les taxes, cosa que, fins i tot, podria augmentar en el futur el nombre de matriculacions i fer més atractiu el centre”.Creat per l’ajuntament el 1985 com a organisme autònom --el Conservatori de Música i Dansa Mestre Vert-- per a la gestió dels serveis culturals i educatius de música i dansa del municipi, dos anys després, el 1987, va signar un conveni amb la Generalitat pel qual, en el termini de sis anys, el centre s’integraria en la xarxa pública valenciana. Segons s’estipulava, l’administració autonòmica assumiria el professorat de música i l’organisme autònom el personal administratiu i de serveis, el professorat de dansa i les despeses de manteniment del centre. Però, vint anys després, les diverses administracions no s’havien avingut i aquesta situació, que havia de ser “transitòria”, continuava sense consolidar-se fins que l’actual conselleria va instar l’Ajuntament a regularitzar la situació del Conservatori mestre Vert.El canvi de titularitat, de municipal a autonòmica, “no suposarà cap inconvenient als alumnes”, afegeix l’ajuntament, sinó que, amb aquesta, les taxes acadèmiques “es veuran reduïdes de forma considerable”. Tampoc canviaran els pans d’estudis, que ja eren oficials i que continuaran sent-ho, per al grau elemental i professional de música.Per altra banda, els ensenyaments de dansa estan pendents de trobar una possible solució, ja que Educació “no té prevista la seua continuïtat”. En aquest sentit, l’ajuntament, la Conselleria i la Societat Musical de la Lira Carcaixentina “estan buscant solucions perquè l’alumnat puga continuar els seus estudis en la localitat, a través d’altres fórmules de col·laboració”, puntualitza l’ajuntament.El personal administratiu i de serveis, en ser funcionaris de carrera, passaran a formar part de la plantilla de l’Ajuntament de Carcaixent, tal com s’estipulava en els estatuts en el cas que es produira la integració a la xarxa pública.