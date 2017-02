Javier Pérez, un aficionat del València Bàsquet que mai falla

Dijous, 23 de febrer de 2017 a les 18:00h

Pérez duu 19 anys seguits anant a la Copa del Rei a animar l’equip dirigit per Pedro Martínez

Javier Pérez rep els dos abonaments per a la Copa del Rei de bàsquet 2018

Foto: ACB URL curta



Etiquetes

Copa del Rei, Javier Pérez, València Bàsquet

Javier Cid / Godella.



La Copa del Rei de bàsquet és una de les competicions més emocionants i diferents del món esportiu. És un campionat entre els huit millors equips de la Lliga ACB que es juga en tres dies en un mateix pavelló. Allà conviuen des del primer dia les aficions de tots els equips que s’assenten uns al costat dels altres durant els set partits que es poden veure en els tres dies que dura el torneig.



Javier Pérez, valencià adoptiu de 51 anys i resident a Godella, viu eixa situació cada any des del 1999. És l’únic aficionat que ha viatjat els 19 anys seguits a les diferents edicions de la Copa del Rei de bàsquet. A Vitòria ha viscut la seua dinovena Copa del Rei consecutiva. Una circumstància que ha portat l'ACB a premiar la seua fidelitat amb dos abonaments de cara a la propera edició a Gran Canària.



El seu va ser un procés que va començar l’any següent a l'edició en què el València Bàsquet va aconseguir la seua única Copa del Rei amb Miki Vukovic a la banqueta. "Aleshores portava el restaurant del Club Nàutic i tenia molta relació amb la gent del València Bàsquet que anava per allà. De fet, les primeres entrades me les va donar Miki Vukovic", recorda, afirmant que amb l'entrenador serbi tenia “una bona relació, perquè vivia a Godella, com jo". Era aquella una de les èpoques daurades del club valencià, amb dos dels jugadors històrics que han estat al València Bàsquet, com ara Nacho Rodilla i Víctor Luengo, que van portar l'entitat taronja a ascendir a l'ACB el 1996 i, dos temporades després, a aconseguir la Copa del Rei a Valladolid. “Em diuen que si done mala sort perquè des d’aquella no em tornat a guanyar-ne cap, ni aquesta en què vam estar a prop”.



"Era camp enrere"



Sobre la final, Pérez, que també és abonat i va sempre als partits amb algun dels seus fills, afirma que “el València va perdre perquè el Madrid és un gran equip, encara que és ben cert que tant al partit davant el Morabanc Andorra com al de la final davant València va ser beneficiat pels àrbitres perquè era camp enrere en quarts i en la final era antiesportiva. A més, la jugada final fou clau i també van errar”.



No obstant això, considera que el València ha fet “un gran campionat” i confia en la pròxima edició, per a la qual li han regalat els abonaments. “Espere que es puguen rescabalar i guanyar en el vintè any consecutiu que aniré”, conclou Javier Pérez.