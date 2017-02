Xàtiva busca el millor cantautor jove

Dijous, 23 de febrer de 2017 a les 18:45h

Feliu Ventura és el director artístic del I Certamen de cantautors de Xàtiva

Durant la final, s’estrenarà l’obra Suite Raimon d’Adolf Ventas que commemora el 40 aniversari de la cançó Al Vent.

RedactaVeu / Xàtiva



El regidor de Gran Teatre, Alfred Boluda, i el cantautor xativí Feliu Ventura han presentat aquest matí la primera edició del Certamen de Cantautors i Cantautores de Xàtiva com a avanç de la programació del que serà l'edició d'enguany del festival Música i Lletra. Es tracta d'un concurs adreçat a cantautors d'entre 14 a 35 anys que no hagen editat cap disc. És un certamen obert a la participació d'autors internacionals que compta amb diversos premis en metàl·lic.



La millor cançó en valencià rebrà un premi de 1.000 euros igual que la cançó que obtinga el premi Veles e Vents, destinat a guardonar cançons en altres llengües. També hi haurà un premi del públic, valorat en 300 euros, i premis per a la millor música i la millor lletra, dotats amb 200 euros respectivament. A més de la regidoria de Gran Teatre, les de Joventut i Política Lingüística participen en la dotació econòmica dels premis.



Les bases del concurs es troben a la web del Gran Teatre. D'altra banda, el jurat estarà compost per un crític musical, un músic, representants de les bandes de música de Xàtiva i un escriptor o poeta.



Dissabte 27 de maig, el Gran Teatre albergarà la final del certamen, on competiran tres cantautors. Aquest espectacle es completarà amb l'actuació d'un combinat de músics de les societats musicals Primitiva Setabense i la Nova de Xàtiva, que interpretaran un repertori d'èxits de la cançó d'autor. A més a més, s'estrenarà a Xàtiva la Suite Raimon, obra del compositor Adolf Ventas, escrita per a commemorar el trenta aniversari del llançament de la cançó Al vent.



Festival “estratègic” al País Valencià



Alfred Boluda ha explicat que ha encomanat la direcció artística del Festival Música i Lletra a Feliu Ventura perquè “reuneix la doble condició de cantautor i d'activista cultural”, en paraules del regidor. Segons Boluda, comptar amb Ventura facilita aproximar el festival a les associacions culturals i a les institucions educatives, com ara els instituts, “a més d'aconseguir una major projecció externa gràcies a la figura de Feliu”.



Per la seua banda, Feliu Ventura ha destacat que el certamen té caràcter internacional amb una especial atenció per a la llengua pròpia. Ventura creu que “Música i Lletra ha de ser un festival estratègic dins del País Valencià, ja que no existeixen models com aquest on es recupera espai per a la cançó d'autor”.



El cantautor xativí ha explicat que el cartell anunciador del certamen, obra del dissenyador gràfic Alfredo Pardo, “reflecteix aquell famós viatge de València a Xàtiva en Vespa de Raimon, d'on va sorgir la cançó Al vent”. Per a Ventura, Xàtiva és el lloc adequat per a celebrar el certamen de cantautors, ja que la nostra ciutat “va tenir un gran protagonisme en el període més important de la cançó d'autor, gràcies a la figura de Raimon i el que va significar la Nova Cançó”.