Les actes de la XIV Assemblea d’Història de la Ribera es presenten a Alginet

Hui, divendres, a les 20 hores, es presentarà a la Casa de la Cultura d’Alginet el volum De la paraula a la sociabilitat: Associacionisme i moviment obrer a la Ribera de Xúquer, que recull les actes de la XIV Assemblea d’Història de la Ribera en una edició a cura de Salvador Comes i Raül Añó.El llibre editat sota els auspicis de l’Ajuntament d’Alginet, de l’Àrea de Cultura de la Diputació de València i de la Cooperativa Elèctrica d’Alginet i inclou més d’una trentena de treballs que es van presentar a l’Assemblea de l’any 2011, tant en la secció Monogràfica com en la secció Miscel·lània.Entre les comunicacions de la secció monogràfica hi ha treballs sobre els moviments socials i sociabilitat; la pràctica de la medicina a l’Alzira de la baixa edat; conflictivitat laboral i social; sindicats obrers de Sueca, Cullera, Algemesí, Castelló de la Ribera i Alginet; el socialisme dels anys trenta a Alzira; el cooperativisme vinícola; la indústria paperera, l’atur, i els treballs agrícoles i les seues eines.D’altra banda, en la secció miscel·lània s’han recollit treballs sobre la Carència de Toris, el Pla d’Alzira, les troballes preromanes a Rafelguaraf pel que fa a arqueologia, les alqueries medievals de Rafelguaraf, el cementeri baix medieval d’Alginet, el parcel·lari medieval d’Alginet, una alqueria islàmica d’Ènova, els municipis riberencs durant l’antic règim, l’antroponímia alzirenya del segle XVI al XIX, l’abolició de les senyories, el bandoler anomenat el Gat i les tres biblioteques riberenques amb cinquanta anys d’història.L’acte comptarà amb la participació del secretari local de la XIV Assemblea i editor del volum, Salvador Comes, de l’escriptor, Josep Lozano Lerma, i de l’alcalde de la població, Jesús Boluda.