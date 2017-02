Els lectors de La Veu s’inclinen per Empar Marco per a dirigir RTVV

Divendres, 24 de febrer de 2017 a les 10:15h

La candidata que ha estat seleccionada pel Consell Rector, es va imposar amb un 53% dels vots sobre Salvador Enguix (42%) i Josep Ramon Lluch (5%) en l’enquesta realitzada per aquest digital i en la qual van participar prop de 1.200 lectors

Resultats de l'enquesta 'Qui t'agradaria que fóra l nou director de la nova RTVV?.



Empar Marco



Empar Marco és llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de València i fins ara exercia el càrrec de corresponsal de TV3 al País Valencià. La seua formació en l'àmbit de la comunicació comprèn els dos primers cursos complets de la llicenciatura de Periodisme. Al llarg de la seua vida laboral ha sigut traductora i correctora en la Diputació de València, coautora de les normes d'estil i l'estàndard lingüístic de RTVV, així com assessora de doblatges per a la radiotelevisió pública, periodista i redactora en Ràdio 9, delegada d'Avui i corresponsal de Catalunya Ràdio al País Valencià, a més de delegada del diari La Vanguardia. A més a més, va ser membre de la executiva de la Unió de Periodistes Valencians durant tres anys. Empar també va ser responsable del Centre d'Informació de la Dona de la Generalitat Valenciana i compta en total amb més de nou anys d'experiència com a traductora, assessora lingüística i professora de valencià per a funcionaris i prop de 14 anys treballant a TV3.





Empar Marco. Foto: Ulisses Ortiz.