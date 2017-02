Un valencià porta les falles a Lituània

Divendres, 24 de febrer de 2017 a les 10:30h

Les Falles de la UNESCO estan a tocar, però, com bé recull l'enciclopèdia catalana, falles hi ha a molts indrets. Amb variants etimològiques, però al remat, el ritual de cremar un ninot, una escultura o un monticle de branques sembla més aviat un acte generalitzat.L’artista valenciàha tornat a dur les falles a Lituània. Per segon any consecutiu, aquest artista multidisciplinari ha muntat una falla experimental, o una escultura de foc, que es pot veure a la plaça Anike de la ciutat lituana de Klaipeda.Navarro ha portat aquestes escultures de foc a altres indrets del món. Des del 2010, exposa a països com Grècia, Letònia, Lituània, Mèxic, Països Baixos, Noruega i els EUA.