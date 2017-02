Les Marxes per la dignitat es mobilitzen aquest dissabte al País Valencià

Dissabte, 25 de febrer de 2017 a les 00:00h

Les marxes per la dignitat tornen a eixir als carrers de les principals urbs del País Valencià aquest dissabte, dia 25 de febrer. En concret, s’han convocat manifestacions a les ciutats de València -plaça de Sant Agustí, 12 hores-, Elx -plaça de les Xemeneis, 12 hores- i Alacant -Auditori de la Diputació, Passeig Campoamor s/n, 19 hores. Intersindical Valenciana ha fet una crida als valencians i a les organitzacions socials i sindicals a participar en aquesta mobilització estatal i descentralitzada que tindrà lloc en nombroses ciutats del conjunt de l’Estat espanyol “per a defensar el sistema públic de pensions i dels serveis públics i contra la pobresa energètica i les polítiques antisocials del govern” espanyol. Les concentracions estan convocades per les Marxes de la Dignitat --espai unitari que agrupa a desenes d’entitats i activistes socials.Segons defensa Intersindical, “cal una mobilització social i sindical sostinguda en el temps per a fer front a les polítiques que està aplicant el govern espanyol contra els treballadors, el conjunt de la ciutadania i contra els drets i prestacions socials que tant d'esforç i lluites ens ha costat aconseguir”, per la qual cosa considera “necessària i oportuna” la convocatòria de les Marxes de la Dignitat i “tornar a eixir al carrer per a exigir els nostres drets i per mostrar la solidaritat amb totes les persones i col·lectius que lluiten per una vida amb dignitat”.