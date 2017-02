Així va narrar Empar Marco els últims minuts de Canal 9

Divendres, 24 de febrer de 2017 a les 12:30h



SFJ / Barcelona-València.



Connexió de TV3 a Burjassot. La veu que conta com el jutjat número 1 de Paterna ha ordenat el desallotjament de les instal·lacions de RTVV és la mateixa que aquest dijous defenia en una entrevista amb el Consell Rector de la CVMC com reobrirà les emissions d’un nou ens radiotelevisiu, que segons el seu projecte tindrà dos canals de televisió, dos de ràdio i una web, és a dir, una plataforma multimèdia.



Els Matins dóna pas a Empar Marco qui, al telèfon, narra com els corredors estan plens de treballadors de Canal 9, que criden: “No teniu vergonya, no teniu vergonya”. Marco explica que “estan entrant al control central” i afegeix que “hi ha un ambient molt patètic”. Recorda com a les 12h havien tancat la ràdio autonòmica i com, en eixos instants, la policia “ens indica que anem retrocedint”.



Narra els sentiments dels treballadors al plató. “És difícil mantindre el tipus”, diu amb una veu esbiaixada, ja que “jo vaig treballar en Canal 9 quan van començar les emissions, era lingüista, fins i tot vaig estar en la preparació de la ràdio autonòmica i, per tant, açò ho visc d’una manera molt personal”, explica en el moment exacte que s’apaga l’emissió.