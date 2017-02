Casa Pinet fa l’últim esforç per a no desaparèixer de Tàrbena

Divendres, 24 de febrer de 2017 a les 12:45h

“La cosa no pinta bé”, respon amb resignació Jeroni Pinet , hereu i uns dels propietaris de Casa Pinet, el considerat “santuari del País Valencià”. Només li queda fer un últim esforç per a no desaparèixer de Tàrbena (la Marina Baixa) que consisteix a convocar una concentració el proper 4 de març a la plaça, a tocar del restaurant i de l’ajuntament. “Cadascú que porte el que sàpiga tocar: una dolçaina, un tabalet, i si no, una perola per fer bona cosa de soroll”, apunta un Pinet abatut. La concentració amb el lema “No al tancament de Casa Pinet” ja ha rebut l’adhesió de polítics com Joan Baldoví de Compromís, David Rodríguez i Raquel Pérez d’EUPV i artistes com Pep Gimeno Botifarra, Panxo de Zoo o Paco Muñoz, entre molts altres que Casa Pinet ha anat penjant a Facebook, on prompte es veuran les adhesions de Ricardo Sixto d’EUPV i l’advocada Cristina Almeida, segons ha relatat Pinet a aquest diari.“La llei diu que si volen ens poden fer un contracte fins a 20 anys per ser un lloc turístic”, de manera que Casa Pinet es podria quedar on està, però des de l’ajuntament “ens diuen que, com a màxim, 4 anys i res més” una proposta que no accepten, i afegeix que, donades les circumstàncies, “val més morir dempeus que viure agenollat tota la vida”.