El Consell aprova un pressupost de 55M€ per al 2017 per a la nova RTVV

Divendres, 24 de febrer de 2017 a les 13:00h

El Consell ha aprovat el pressupost per a l'exercici del 2017 de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), que ascendeix a 55 milions d'euros.La decisió s'ha adoptat després que el Consell Rector de la CVMC aprovara el passat 27 de gener la proposta de pressupostos d'ingressos i despeses, i de l’aprovació, ahir dijous, d’Empar Marco, extreballadora de Canal 9 i, fins a la data, corresponsal de TV3 al País Valencià, com a persona seleccionada per a dirigir la nova RTVV.La Llei 6/2016 del Servei Públic de Radiodifusió i Televisió d'àmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat, atribueix a aquest Consell Rector de la CVMC la facultat d'aprovar l'avantprojecte de Pressupostos de la Corporació.La CVMC, creada per la Llei 6/2016, és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica per al compliment de les seues finalitats. A més, la Corporació, que s'integra en el sector públic instrumental de la Generalitat està dotada d'especial autonomia en la gestió i independència funcional respecte de la Presidència de la Generalitat, a la qual està adscrita a mers efectes orgànics, i de la resta de les administracions. Igualment, té per objecte l'exercici de les competències que corresponen a la Generalitat per al disseny, desenvolupament de projectes, generació de produccions i continguts i prestació del servei públic audiovisual.