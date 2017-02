Oltra: ‘L’elecció d’Empar Marco marca el tret d’eixida per a tindre una nova RTVV’

Divendres, 24 de febrer de 2017 a les 13:00h

“La selecció d’Empar Marco per a dirigir la nova RTVV és una decisió que es pren per una majoria qualificada i posa el tret d'eixida per a començar a veure la llum al final del túnel i per a poder tornar a tenir una nova ràdio i televisió valenciana pública”.

La vicepresidenta i portaveu del Govern valencià, Mónica Oltra, preguntada en la roda de prensa posterior al ple del Consell per la seua valoració sobre l’ elecció de la periodista Empar Marco per a dirigir el nou ens , ha volgut felicitar públicament Marco “per haver quedat finalista i per ser la seleccionada”.Oltra, ha volgut posar en valor “la manera en què s’ha dut a terme” aquest procés, al temps que ha felicitat els altres dos finalistes –Salvador Enguix i Josep Ramon Lluch, donat que “és una decisió que es pren per una majoria qualificada” i que “posa el tret d'eixida per a començar a veure la llum al final del túnel i per a poder a tindre una nova ràdio i televisió publica” de tots els valencians.Qüestionada pels periodistes sobre una possible data per a la recuperació de les emissions, Oltra ha dit que “no m’atrevisc”, al temps que ha recordat que la política del Govern valencià sobre aquest aspecte és la de “no ingerir” en les decisions de la CVMV. “En tot cas, aquest Govern està perquè les emissions comencen el més prompte possible i així recuperar un servei després de la decisió de l’anterior Govern del tancament de la televisió valenciana”.Per últim, cal apuntar que el Consell ha aprovat aquest divendres el pressupost per a l'exercici del 2017 de la CVMC , que ascendeix a 55 milions d'euros.