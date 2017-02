Llum verda a la pionera Llei de Memòria Democràtica del País Valencià

Divendres, 24 de febrer de 2017 a les 14:15h

El País Valencià comptarà en breu amb una pionera llei de Memòria Històrica que ha sigut elogiada a nivell internacional després que el ple del Consell haja aprovat aquest divendres el projecte de Llei de Memòria Democràtica i per a la Convivència del País Valencià el text de la qual pretén atorgar el reconeixement social, el restabliment de la dignitat i l'honor i la reparació moral dels danys causats a les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura.La futura norma es basa en la Llei 52/2007, per la qual es reconeixen i s'amplien els drets dels qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la dictadura del general Franco. A més, té una vocació pedagògica, ja que obliga la Generalitat al fet que duga a terme iniciatives per al coneixement de la història recent i al foment de la memòria democràtica.El text, que ara s'enviarà a les Corts per a la seua aprovació --i que compta amb el dictamen favorable del Consell Jurídic Consultiu--, ha tingut en compte altres normatives autonòmiques com les ja aprovades a Catalunya, Navarra, País Basc o Balears o les que estan en tramitació, com ara a Andalusia i Aragó, i s'ha dissenyat “per a complir amb el mandat contingut en els articles 1.3 i 12 de l'Estatut” d'Autonomia del País Valencià referits al reforç de la democràcia i a l'obligació de la Generalitat de vetllar per la protecció i defensa dels valors i interessos del Poble Valencià.La nova llei regularà les polítiques públiques per a la recuperació, protecció i conservació de la memòria democràtica valenciana i també articularà una sèrie d'actuacions per al reconeixement i reparació de les víctimes de la Guerra Civil i la repressió en les tres demarcacions valencianes. “Un reconeixement extensible també als familiars d'eixes víctimes”, segons fonts de la GVA.L'objectiu de la llei és promoure els valors democràtics mitjançant el record i l'homenatge als qui van patir les conseqüències del conflicte bèl·lic i de la dictadura franquista. Així mateix, cerca recuperar per a totes les víctimes tres drets fonamentals: dret a la veritat, dret a la justícia i dret a la memòria. D'aquesta forma, la norma s'articula sobre aquests tres drets més el reconeixement públic i homenatge a les víctimes.El dret a la veritat implica l'obligació de les institucions públiques d'investigar per a promoure la clarificació de l'ocorregut en relació amb les violacions de drets humans durant aquells anys. La Llei de la Memòria Democràtica consagra també el dret de les víctimes al fet que es faça justícia i pretén impulsar el dret a la memòria democràtica com a garantia que aquells fets terribles no es repetiran mai més.La norma també preveu la creació de l'Institut Valencià per a la Memòria Democràtica, els Drets Humans i les Llibertats Públiques, un organisme autònom encarregat de realitzar les labors d'estudi, recerca i impuls de les mesures establides en la llei.En les disposicions finals del projecte de llei s'estableix un termini màxim d'un any a partir de la seua entrada en vigor, per a procedir a l'eliminació d'elements contraris als valors democràtics. Finalment, se sol·licita al Consell que requerisca al Govern d'Espanya la creació d'una Comissió de la Veritat, al mateix temps que preveu la creació d'una d'àmbit autonòmic.Com a novetat, s'inclou un règim sancionador a fi d'atallar les accions o omissions que suposen incompliment de les obligacions establides en aquesta llei, sense perjudici d'altres responsabilitats que pogueren concórrer.En definitiva, aquesta Llei pretén complir amb les obligacions previstes en el dret internacional respecte de les víctimes de la Guerra Civil i del franquisme i també amb els seus familiars, al temps que aspira a aprofundir en els principis i valors democràtics.