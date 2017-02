Bellver diu que el nomenament d’Empar Marco referma ‘el full de ruta del separatisme català’

Divendres, 24 de febrer de 2017 a les 14:15h

El president del Grup Parlamentari Popular en les Corts Valencianes, Jorge Bellver, s'ha referit a l'elecció d'Empar Marco per a la direcció general de la futura radiotelevisió pública valenciana i ha opinat que suposa que la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, "ha guanyat el pols al president de la Generalitat, Ximo Puig, i s'ha fet amb el control polític de la nova RTVV avançant així en la seua estratègia per a anul·lar el cap del Consell".Jorge Bellver ha assenyalat que Oltra i Compromís estan aplicant, "davant la impotent mirada de Puig i del PSPV", el full de ruta dissenyat pels ideòlegs del separatisme català "que passa pel control de l'educació, de l'administració i dels mitjans públics"."Fer-se amb la direcció política de la nova radiotelevisió valenciana és el tercer pas després d'imposar el decret de xantatge lingüístic en l'educació i el requisit lingüístic en l'accés a la funció pública", ha subratllat.El diputat popular ha lamentat que Puig "estiga lligat de peus i mans pels seus socis en el Consell i siga incapaç de portar la moderació i la defensa dels interessos dels valencians a l'acció de govern. Perquè amb eixa actitud pusil·lànime i lliurada a les directrius de la seua vicepresidenta està fent el joc als qui defensen la ruptura d'Espanya i que necessiten a la Comunitat Valenciana i a les Illes Balears per a l'expansió de les seues tesis".Bellver ha manifestat, a través d'un comunicat, que el perfil triat per a dirigir la nova RTVV "respon a una nova derrota de Puig i del PSPV en les lluites de poder en què s'ha convertit el dia a dia del Pacte del Titanic".Finalment, ha criticat que els grups que sustenten al Consell hagen "renunciat a articular un consens ampli" i ha incidit que "queda en evidència la seua falsa promesa de crear una radiotelevisió pública de tots"."Un procés que ha emmalaltit fins i tot de transparència, atès que els barems per a triar al futur director de la nova RTVV es van publicar després de la presentació de les candidatures al lloc", ha agregat.