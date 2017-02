Puig, Armengol, Puigdemont i Lambán no estaran en la cimera de l’Euram de València

Divendres, 24 de febrer de 2017 a les 14:30h

L’acte es manté però no comptarà amb els presidents autonòmics per a escenificar un front comú en infraestructures i finançament

El president Carles Puigdemont amb el valencià Ximo Puig al terrat de la Generalitat Valenciana. Al fons, la senyera valenciana.

Foto: ACN URL curta



Etiquetes

EURAM



ACN / València.



El president de la Generalitat Catalana, Carles Puigdemont, ha cancel·lat la visita que tenia prevista per al proper 2 de març a València. Puigdemont participava a la cloenda de les jornades titulades 'L'Hora de les decisions', organitzades per l'Institut d'Economia i Empresa Ignasi Vilallonga, i ho feia juntament als presidents de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i del govern balear, Francina Armengol, mentre que el president de l'Aragó, Javier Lambán, inaugurava el fòrum.



A més, diferents consellers i el vicepresident, Oriol Junqueras, formaven part del programa intervenint a diferents taules rodones amb responsables polítics dels executius valencià, català, balear i aragonès, fent així de la jornada un front comú de tots els governs pel finançament, les infraestructures i un millor tracte fiscal i social per part de l'Estat. Però ,el programa inicial anunciat per l'organització ha patit modificacions i els presidents aragonès, valencià i balear no participen, cosa que ha provocat que Puigdemont també cancel·li la seua presència a l'acte.



L'Institut Ignasi Vilallonga havia donat per fetes i confirmades la participació dels quatre presidents i de nombrosos consellers, donant així a l'esdeveniment un caràcter de jornada política al més alt nivell. Des de Catalunya, de fet, a més de Puigdemont, s'havia anunciat la intervenció del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, el conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, i la consellera d’Agricultura, Meritxell Serret, que compartien taules rodones amb alts càrrecs i homòlegs d'àrea dels governs valencià i balear, sobretot.



El primer a caure formalment de la convocatòria va ser el president de l'Aragó, Javier Lambán, que va assegurar públicament que no participaria dies enrere. Poc després, el valencià Ximo Puig negava que la seua presència a l'acte estigués a l'agenda del president i, posteriorment, va fer el mateix la balear Francina Armengol. És per això que Puigdemont també ha decidit cancel·lar la visita i excusar la seua presència a les jornades.



Fonts de presidència de la Generalitat Valenciana han explicat a l'ACN que, si bé en un primer moment Puig havia estat inclòs al programa, des del govern valencià mai no s’havia confirmat oficialment la seua presència als organitzadors. Les mateixes fonts han remarcat però que les relacions amb la resta de l’Arc Mediterrani són prioritàries i que l’executiu estarà present en la jornada a través de consellers o alts càrrecs.



Al programa oficial es manté la presència valenciana del conseller d’Hisenda, Vicent Soler; el d’Economia, Rafael Climent; la d’Agricultura i Medi Ambien, Elena Cebrián, així com la consellera d’Habitatge, María José Salvador. Des de Catalunya, de moment, també confirmen la seua presència el vicepresident i els dos consellers previstos, però des del Govern asseguren que si hi ha més baixes al fòrum, la seua participació es podria repensar.