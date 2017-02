Els flamencs, com a casa, a l'Albufera

Dissabte, 25 de febrer de 2017 a les 00:00h

Des de SEU/BirdLife demanen observar la naturalesa sense molestar les aus fent-se fotografies de prop



EP / València.



L'Albufera de València s'ha omplert durant les últimes setmanes de grans bàndols de flamencs agrupats per milers en un "espectacle natural" que genera una afluència massiva de visitants en els arrossars del parc natural. Des de l'any 2012 es repeteix aquesta estampa cada vegada que els animals escullen l'Albufera com a zona d'hivernada.



Així, fa cinc anys mal comptats, l'observació del flamenc comú en aquests arrossars era una cosa excepcional, però diversos factors han permès que aquesta espècie establira en el parc el seu lloc d'hibernació, segons ha informat en un comunicat la federació estatal en defensa de les aus SEU/BirdLife.



Entre aquestes raons es troba l'augment de la població reproductora de flamencs en el Mediterrani occidental i la menor migració de les aus joves a Àfrica. Els exemplars juvenils van descobrir, fa uns anys, en l'Albufera, unes condicions adients, en tant que l’Albufera és un aiguamoll adequat per a alimentar-se durant l'hivern, per la qual cosa la plataforma creu que possiblement estiguen tornant ja com a adults i arrosseguen amb ells més exemplars juvenils.



En les últimes setmanes, la presència de grans bàndols de flamencs en els arrossars de l'Albufera ha alçat una "gran expectació" entre els veïns de l'entorn d'aquest espai natural. "Per grandària, colorit i comportament es tracta d'una de les aus més espectaculars de l'aiguamoll. Si, a més, s'agrupen per milers, l'espectacle està servit", destaquen des de l'ONG.



No obstant açò, en realitat aquests flamencs han passat en el parc de València tot l'hivern, principalment en l'àrea de reserva del Racó de l'Olla i han visitat ocasionalment els arrossars, que s'han beneficiat per la inundació hivernal.



Per a SEU/BirdLife, aquesta concentració posa en relleu la importància d'aquest espai per a la conservació de les poblacions d'aus en el litoral del Mediterrani occidental i la seua inclusió en la Xarxa Natura 2000.



Observar sense molestar



Malgrat “l’espectacle natural" que generen els flamencs en l'Albufera, l'ONG ha assenyalat que aquesta circumstància pot derivar que els exemplars abandonen prematurament el parc natural. De fet, ha lamentat que la recerca de fotografies a curta distància dels grups de flamencs "està elevant les molèsties fins a nivells excessius".



"Temorosos de la presència propera de persones amb els seus mòbils o càmeres de fotos, els bàndols de flamencs es veuen obligats a alçar el vol i cercar llocs tranquils on descansar", ha explicat l'organització,



Per açò, ha animat els visitants de l'Albufera a "gaudir responsablement d'aquest espectacle", aparcar en llocs apropiats i mantenir sempre distàncies prudencials, superiors a 150 metres, així com evitar moviments bruscs i sons forts. "Solament així es garantirà que els flamencs tornen cada any i romanguen més temps durant l'hivern".