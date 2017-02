El G6 va a totes amb el festival de bandes de música

Divendres, 24 de febrer de 2017 a les 15:00h

Les sis societats musicals valencianes més potents, les de Llíria, Bunyol i Cullera, han fet una passa més per impulsar accions conjuntes que a hores d’ara s’ha concretat en dur endavant un festival de bandes. Les sis societats per tal de garantir el seu propòsit han mantingut una reunió durant el matí de divendres amb el president de les Corts, Enric Morera.Els presidents de les societats han transmès a Morera les seues finalitats i projectes de futur, segons ha informat la presidència de les Corts a través d’un comunicat, on s’afirma que aquestes volen “promoure el coneixement i l'estima de la societat valenciana per la música de les grans bandes de la nostra terra”.Tanmateix, rere els fets hi ha un motiu de discrepància amb la manera amb què s’està organitzant el Certamen de València (CIBM), fita en què totes sis societats han participat històricament elevant el grau de competitivitat i d’alguna manera retroalimentant-se. Des de fa anys, cap d’elles participa en el CIBM i de les reunions que han mantingut, primerament a Bunyol en 2016 i r ecentment a Llíria , s’extrau que les bandes poden organitzar un festival amb similituds, amb convidats bandístics d’abast internacional, que mantinga la competitivitat i que plantege un repte a l’organització del CIBM, que veurà com l’absència d’aquestes bandes li resta impacte mediàtic.