Mata: ‘El PP enyora els temps en què es nomenaven els directors de RTVV des del Palau’

Divendres, 24 de febrer de 2017 a les 15:15h

El portaveu del grup socialista en les Corts destaca el procediment “impol·lut” que ha seguit el Consell Rector de CVMC per a triar la persona que consideren “més competent”

Comentaris 1 remigio III 24 de febrer 18.05h

Doncs, sembla que els pardals peperos ja estan preparant els grells.

El portaveu del grup socialista en les Corts, Manolo Mata, ha assenyalat, respecte a les declaracions realitzades pel diputat del PP, Jorge Bellver , sobre l'elecció de la nova directora de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, Empar Marco , que posen en relleu la seua “enyorança als temps en què els presidents de la Generalitat nomenaven els directors generals de la televisió en el seu entorn més pròxim”.En aquest sentit, ha lamentat que “el PP seguisca ancorat en el passat” i recordant aquella època en la qual els presidents de la Generalitat com Eduardo Zaplana o Francisco Camps nomenaven els seus caps de premsa i amics com a directors generals de RTVV.Una etapa que, tal com ha explicat Mata, forma part del passat “més negre d'aquesta terra” i que dista molt del que ha fet el Consell Rector de CVMC amb l'elecció del director de l'ens públic. “Representants independents d'organitzacions sindicals i membres del consell rector, designats per una amplíssima majoria del Parlament valencià, han seguit un procediment impol·lut, difícil, però han triat la persona que creuen que és més competent”, ha assegurat Mata després d'apuntar que, conclòs aquest procés, ara, el que “desitgem és que les Corts ho confirmen i que com més prompte millor donem inici a una nova televisió honesta, de qualitat, sense paranys i sense manipulacions i que siga un servei públic al servei dels valencians”.