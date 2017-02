Arriben a Castelló i altres ciutats 41 refugiats sirians i iraquians procedents de Grècia

Divendres, 24 de febrer de 2017 a les 15:30h



Madrid / EP.



El Ministeri de l'Interior ha comunicat aquest divendres l'arribada, el proper dijous, a Madrid, d'un nou grup de refugiats en el marc del programa europeu de reubicació. Es tracta de 41 persones, 39 de nacionalitat siriana i 2 iraquianes, procedents de Grècia.



Segons informa aquest departament, el grup està integrat per 11 homes, 8 dones i 22 menors d'edat, que seran acollits a Castelló de la Plana, Guadalajara, Navarra i León.



En total, l’Estat espanyol ha acollit un total de 1.141 sol·licitants de protecció internacional, dels quals 852 ho han sigut via reubicació des de Grècia i Itàlia i 289 via reassentament, procedents de Líban i Turquia. El compromís adquirit amb Europa és haver rebut mitjançant tots dos mecanismes un poc més de 17.300 persones abans de setembre d'enguany.