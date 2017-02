València cridarà ‘Volem acollir’ en una manifestació pels refugiats aquest diumenge

Divendres, 24 de febrer de 2017 a les 15:30h





Papa Bala intervé durant la roda de premsa. Fotografia: Javier Cid.





Els representants de les diferents associacions abans de començar l'acte. Fotografia: Javier Cid.

Aquest matí ha tingut lloc, al Centre Cultural Octubre, l’acte de presentació de la manifestació ‘No a l’Europa Fortalesa. Volem acollir’ que se celebrarà aquest diumenge 26 a partir de les 12 hores i que eixirà des de la porta de la Delegació del Govern estatal. La manifestació, organitzada per més de cinquanta col·lectius i que es realitzarà alhora en altres ciutats de l’Estat espanyol i d’Europa com ara Munich, Madrid, Porto o Copenhaguen, tindrà com a objectiu fer sentir la veu de la ciutadania per parar les morts al mar Mediterrani i la barbàrie que estan patint a les fronteres les persones refugiades.Més que una presentació es tractava d’una crida a la ciutadania perquè el diumenge manifeste al carrer el seu desacord amb la situació en què es troben els refugiats i refugiades a Europa.Durant l’acte han intervingut representants d’alguns dels col·lectius organitzadors com ara Gema Ciscar, representant de CIES NO, qui ha assegurat que “és una barbàrie el que s’està fent amb els refugiats, ja tenim més de 30.000 morts a la Mediterrània i no entenc com la Unió Europea dels valors i la democràcia està permetent aquest drama humà”.Així mateix, Ramón, representant dels Iaioflautes, ha animat la gent a sumar la seua veu el diumenge per demostrar que tots i totes “som ciutadans del món”. “Aquesta situació és la vergonya d’Europa”, ha especificat.Per la seua banda, Noemí Seguí, representant d’Obrint Fronteres, ha volgut destacar el caràcter “perenne” que té aquesta manifestació, ja que “s’ha organitzat entre associacions de quasi 30 ciutats de l’Estat espanyol i també de països com Turquia, Croàcia, Alemanya, Portugal i Dinamarca perquè, vulguen o no, ens hagen d’escoltar”. “És una manifestació de llarg recorregut, és a dir, no acaba diumenge. No pararem fins que la situació no canvie i es respecten els drets humans de les persones refugiades”, ha conclòs Seguí.A més, Papa Bala, representant de l’associació Foro Alternatiu de la Immigració, ha fet una interessant reflexió en explicar que “els CIEs són una externalització de les fronteres”. “Totes les persones hauríem de tindre garantit el dret a la lliure mobilitat però les fronteres i els CIEs ens causen por, ens traumatitzen i ens causen inseguretat. No obstant això, ningú ens pararà”, ha reflexionat Bala.Altres col·lectius també han participat en la roda de premsa, que ha conclòs amb la lectura del manifest que es llegirà en la porta del CIE de Sapadors el diumenge quan acabe el recorregut d’una manifestació conjunta a nivell europeu i que, com ha reconegut Félix Ebanda, representant de l’Associació Intercultural, es realitza amb l’esperança que “un canvi siga possible si totes i tots ens mobilitzem”.