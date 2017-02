EUPV exigeix a Empar Marco que treballe ‘ja’ pel retorn dels extreballadors a RTVV

Divendres, 24 de febrer de 2017 a les 16:00h

David Rodríguez: “Fins ara, ni PSPV ni Compromís ni Podem han estat a l'altura de les circumstàncies”



RedactaVeu / València.



El coordinador d'EUPV, David Rodríguez, ha felicitat Empar Marco per ser la triada per a dirigir la nova RTVV, però també li ha exigit que un dels seus principals objectius siga recuperar la plantilla de l'antic ens per a la nova Corporació Valenciana de Mitjans de comunicació. “Esperem que Marco done un gir de 180 graus i done suport als treballadors i treballadores i al seu retorn després de donar-los l'esquena l'actual govern autonòmic”, ha afirmat.



El màxim responsable de la formació d'esquerres ha manifestat que, fins ara, ni PSPV ni Compromís ni Podem “han estat a l'altura de les circumstàncies, sinó que s'han posat del costat d'aquells que van deixar el País Valencià sense cap mitjà de comunicació propi en la nostra llengua i van acabar amb el present i el futur laboral de molta gent i, per açò, esperem que la nova directora general canvie aquesta direcció”.



Per açò, Rodríguez ha exigit a Empar Marco que siga “coherent” i, per tant, que procedisca “al rescat dels treballadors i treballadores de RTVV”. També ha incidit en el fet que “el que realment necessita el poble valencià és un mitjà de comunicació públic, cent per cent al servei de les necessitats del País Valencià i amb gestió i control democràtics”.



“Esquerra Unida ha estat en tot moment al costat de la plantilla de RTVV i ara és el moment que la nova directora general de RTVV es pose a treballar per recuperar als professionals del nou ens”, ha conclòs.