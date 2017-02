El Cabanyal més oblidat

Dissabte, 25 de febrer de 2017 a les 00:00h

El bloc dels Portuaris continua fora d’ordenació urbana i l’Ajuntament calla sobre el seu futur



Sergi Tarín / València.



No passa desapercebut. Ni a la vista ni als sentiments. Els bloc dels Portuaris és una icona del Cabanyal. També una amenaça o una oportunitat. I, per descomptat, hi ha l’estigma i l’autogestió i la supervivència. Envoltat per solars, qui els creua és com qui navega cap a un illot. Un illot de 168 vivendes, bona part d’elles de propietat municipal i ocupades, moltes, per famílies pobres que demanen un sostre digne, una vida millor.



No és una reivindicació actual. La zona del Clot, on hi ha l’imponent edifici, fou un barri d’al·luvió i de barracons, humil i orgullós, a pocs metres d’una mar en retirada i al costat de la Casa dels Bous i la Llotja de Pescadors. Dos immobles ara senyers del patrimoni local, però fa anys seus d’un proletariat de la barca quasi sempre miserable, eternament explotat. Un temps ara de fotografies idíl·liques sense pudors de peix ni a suat. I de corralons i fàbriques de gel, l’espai expropiat per aixecar els 168 habitatges socials per als treballadors del moll, els portuaris. Dos anys d’obra, entre 1952 i 1954, segons els plànols de l’arquitecte Antonio Tatay.



Una mole immensa que sempre ha estat fora del mapa de la ciutat. Cap pla l’ha volgut incloure. Ni els parcials de 1959 i 1975. Ni els generals de 1966 i 1988. Tampoc, és clar, el PEPRI, aprovat el 2001, a través del qual el govern municipal presidit per Rita Barberá pretenia prolongar l’avinguda de Blasco Ibáñez fins a la platja i demolir 1651 vivendes, entre elles les 168 del bloc. De fet, amb el Partit Popular es visqueren els anys més durs. L’Ajuntament comprà molts pisos del bloc i els abandonà tot generant un efecte de crida de moltes famílies pobres del barri, sense casa, sense ajudes socials. Tota una operació de pressió immobiliària i degradació urbanística i humana per enverinar la convivència i desestabilitzar la zona. L’empremta d’aquella estratègia encara cueja.





No al pàrquing



És per això que l’arribada del nou govern d’esquerres fou molt celebrat entre el veïnat del Clot. Una alegria que ha anat esmorteint-se amb l’avanç del calendari. Des del 24 de maig de 2015 al bloc sols ha aplegat un silenci administratiu trencat el passat 16 de febrer, quan una excavadora irrompé al solar que hi ha junt a les vies del carrer del Doctor Lluch amb la missió d’aplanar el terreny per a l’allau de cotxes que generaran les obres del Pla Confiança per reurbanitzar el carrer de la Reina, entre d’altres.



Les protestes dels veïns del Clot aconseguiren paralitzar les obres. “No sols no arreglen el solar, sinó que el volen omplir de cotxes, amb el perill que això suposa per als nostres fills, que és l’única zona d’oci de què disposen”, lamenta Tomás Correas, portaveu de l’associació Millorem el Cabanyal. “Un contrasentit”, prossegueix, ja que l’Ajuntament “disposa d’un enorme pàrquing asfaltat enfront de l’hotel de Les Arenes, amb capacitat per a centenars de vehicles i que, a més, està molt més a prop de les obres del carrer de la Reina que no este”. Correas també apunta que l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integral al Cabanyal (Edusi) contempla 30 milions d’inversió entre 2017 i 2021, dels quals 1,3 estan destinats a convertir precisament el solar del Clot, al llarg de 2017, en una zona esportiva de lliure accés amb un mercadet setmanal, dirigit sobretot al veïnat del bloc, amb molts venedors ambulants i del mercat del diumenge. L’Edusi també contempla 680.000€, el 2017, per a 1.800 places d’aparcament al nord-est del parc del Doctor Lluch i al ja construït solar de Les Arenes abans esmentat.





Amb tot, des de la Regidoria d’Urbanisme lamenten el malestar creat i expliquen que es tractava “d’habilitar eixe lloc de manera provisional mentre duraren unes obres que s’intensificaran després de Falles i de Pasqua”. Però Correas insisteix que no volen cotxes ni que siga de forma provisional, sinó que s’executen les obres ja anunciades que assumirà la Regidoria d’Esports després, teòricament, d’un pla de participació ciutadana. “Ni des d’Urbanisme ni des d’Esports ens han dit res de res”, critica Correas, per a qui els habitants del Clot “continuem sent, governe qui governe, els més oblidats”.



Més silenci



Amb qui sí té relació Millorem és amb l’Espai Veïnal, Cabanyal Horta i Brúfol. Els primers agrupen militants contra la gentrificació del barri. Els segons han convertit un dels solars del Clot en un hort urbà i una zona enjardinada. I els tercers organitzen cursos d’inclusió i alfabetització al barri. Alguns són professors del col·legi Santiago Apòstol, amb un 99% d’infants escolaritzats en risc d’exclusió. Les quatre entitats organitzaren el passat 18 de febrer una jornada popular al solar del Clot que l’Ajuntament vol d’aparcament provisional. Un centenar de veïns agranaren l’espai i col·locaren porteries de futbet. Tot acabà amb un dinar de germanor.



“Assumim nosaltres allò que pertocaria als polítics i que es comprometeren a fer”, apunta Correas, i explica que s’havia convidat l’Ajuntament i, en especial, el personal d’Esports. “De nou el silenci”, subratlla. De fet, l’única presència més o menys institucional va ser la de l’arquitecte Carmel Gradolí, coordinador de l’Edusi, qui lamentà no veure els tècnics municipals. “Aquests veïns tenen unes expectatives i bones idees sobre el terreny i cal escoltar-los; més encara quan aquesta intervenció és al cor del Cabanyal, en una zona de trobada entre allò que s’ha volgut degradar i un futur que ha de ser de trobada i dialogat”.



Dies més tard, el 22 de febrer, l’Ajuntament organitzà una reunió al teatre El Musical amb l’alcalde i molts regidors i representants de diferents entitats del barri per presentar els terminis de l’Edusi, entre enguany i 2021. Una cita també per crear una comissió de seguiment cada tres mesos i que deixà clar com d’aïllat continua el bloc dels Portuaris. Correas preguntà al regidor d’Urbanisme, Vicent Sarrià, pel futur de les 168 vivendes. “Ho hauran de decidir els tècnics”, respongué. Tampoc no fou massa clarificadora aquella resposta relativa al futur de les nombroses famílies que ocupen vivendes municipals i que reclamen lloguers socials i regularitzar la llum i l’aigua. Des de la regidoria d’Igualtat apunten l’escassesa de fons i aposten per anar rehabilitat unes 10 cases a l’any per destinar-les a aquesta modalitat de lloguer.





Per ara el bloc compta amb 76 habitatges públics, 41 municipals i 35 de la Generalitat Valenciana. La resta pertanyen a particulars, entre d’ells, uns 15 són de bancs. Es calcula que almenys una trentena de pisos estan ocupats. Tres anys caldrien, per tant, per legalitzar la situació del Clot. “És una qüestió de voluntat política”, precisa Correas, bon coneixedor dels immobles. “Hi ha una desena que estan intactes, tapiats des de fa anys. Sols cal obrir-los, activar la cèdula d’habitabilitat, que l’atorga l’Ajuntament, i adjudicar-los”.



Però la realitat és ben diferent. Si algun veí telefona a l’oficina del Pla Cabanyal-Canyamelar, depenent de la regidoria d’Urbanisme, obté una resposta poc esperançadora. “No tenim ordres de fer absolutament res ni sabem què passarà amb el bloc”, informa un tècnic que es presenta com a Carlos. I afegeix: “Tots els plans contemplen la desaparició, però no d’immediat”.



És evident que poc importa el vent que bufe cap a l’illa entre solars. Les noticies solen ser sempre poc amables. L’ànim dels illencs continua ben alerta.