Foment descarta la modernització de la línia de tren Xàtiva-Alcoi

Divendres, 24 de febrer de 2017 a les 19:30h

Aquest dijous de vesprada l'alcalde d'Ontinyent i president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez; l'alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, i l'alcalde d'Alcoi, Toni Francés, s’han reunit a Madrid amb el Secretari General d’Infraestructures del Ministeri de Foment, Manuel Niño. D’aquesta trobada s'ha extret la conclusió que la renovació de la línia de tren Xàtiva-Alcoi, per a la qual fan falta 40 milions d'euros, no és una inversió que el govern estatal considere a curt o mitjà termini i solament s'han compromès a fer unes reparacions mínimes per a garantir el funcionament sense les incidències que es produeixen regularment, fet que comportarà una inversió de 3,5 milions d'euros.Els alcaldes d'aquestes tres ciutats han aprofitat la reunió per traslladar la preocupació per la manca d'inversions en aquesta infraestructura ferroviària que, de manera regular, provoca incidències com les que La Veu ha publicat recentment . Rodríguez, Cerdà i Francés han fet saber a Niño que actualment la línia no presenta un servei mínimament satisfactori per als usuaris de les comarques implicades, fins i tot han alertat que aquest servei es troba en una situació d'extrema fragilitat que provoca que cada incidència obligue a suspendre el servei, com ha passat en diferents ocasions als últims mesos.A més d'exigir-li a Foment les mínimes garanties per al correcte manteniment de la infraestructura, també han reclamat les inversions necessàries per a millorar la línia, per a la qual cosa calen 40 milions d'euros, petició que el Secretari General d’Infraestructures del Ministeri de Foment ja ha descartat que es puga executar en curt o mitjà termini.Els alcaldes davant la negativa de la modernització de la línia han exigit almenys l'execució immediata d'unes inversions mínimes per import de 3,5 milions d'euros per a garantir el funcionament del tren. Des del ministeri s’ha anunciat que anaven a treballar perquè aquestes inversions es pogueren executar entre 2017 i 2018.Aquesta mínima inversió el que resoldrà són mancances que el mateix Manuel Niño va reconèixer que podrien provocar incidències en el servei si no es resolen de forma ràpida, entre les quals es troben diferents punts de risc alt, per als quals cal consolidar talussos, canviar travesses i reforçar carrils. Per a solucionar aquests problemes el ministeri situa la inversió necessària en 2.800.000€ en consolidació de talussos i en 400.000 € per al canvi de travesses i el reforç de carrils, a més de 250.000€ en millora de la senyalística, que sumen pràcticament la quantitat mínima exigida pels alcaldes.Aquestes mínimes obres per a evitar les incidències permetrien reduir la duració del trajecte actual d’1 hora i 22 minuts a 7-8 minuts.Rodríguez, Cerdà i Francés han assegurat que faran un seguiment exhaustiu del compliment de les inversions anunciades i han afirmat que “caldria millorar les freqüències si volem incrementar el nombre de viatgers”.