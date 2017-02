Feliu Ventura i Xavi Sarrià canten per als refugiats a Grècia

Divendres, 24 de febrer de 2017 a les 20:00h

Feliu Ventura i Xavi Sarrià.

Foto: Xepo W.S.







EP / València.



Feliu Ventura i Xavi Sarrià viatgen aquest cap de setmana a Grècia per a actuar en directe en benefici de les persones refugiades que es troben reallotjades a hotels i cases després que els camps d'acolliment foren "desmantellats" durant l'estiu de l'any passat, segons ha informat en un comunicat la



Els dos cantants tocaran a l'Hotel Isthmia Prime d’Isthmia aquest dissabte 25 de febrer i, el diumenge 26, a la City Plaza Squad, el Nosotros i la Jasmine School d’Atenes.



Cartell dels concerts. Imatge: Cercavila.



Els concerts de Ventura i Sarrià a Grècia tindran un "marcat caràcter comunitari" i serviran com a punt de retrobament i enfortiment de llaços per a les famílies refugiades, després del "desallotjament dels camps i la dispersió de les famílies refugiades", destaquen des de l'organització de l'esdeveniment.



En la seua visita a les ciutats gregues, els voluntaris de la Comunitat Eko explicaran als cantautors la necessitat que tenen les famílies refugiades de "construir comunitat, trobar-se entre elles i enfortir llaços". Per a conèixer aquesta realitat, els músics visitaran diferents hotels que allotgen una trentena de persones cadascun, així com cases particulars i alguns edificis ocupats que els serveixen de refugi.