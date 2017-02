Arthur Caravan i Herba Negra presenten el disc de la Gira 2017 al Teatre Micalet

Dilluns, 27 de febrer de 2017 a les 00:00h

El 22 de març a les 20 hores començarà el Festival Itinerant de Música d’ Escola Valenciana al Teatre el Micalet en València (l’Horta) amb l’actuació d’ Arthur Caravan Herba Negra , dos dels 22 grups inclosos al Volum XI del Disc de la Música en Valencià. En aquest acte, l’entitat cívica presentarà la nova compilació i l’agenda musical que tindrà lloc al llarg i ample del País Valencià durant les Trobades d’Escoles en Valencià.El nou Disc de la Gira compta amb el suport de les cinc universitats valencianes (Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universitat Jaume I de Castelló, Universitat d'Alacant i Universitat Miguel Hernández d'Elx) i del COM (Col·lectiu Ovidi Montllor) i ha estat produït per la discogràfica valenciana Mésdemil.L'entrada al concert serà gratuïta, tot i que cal reservar al correu gira@fev.org i estarà limitada a l'aforament. Per tant, Escola Valenciana recomana fer les reserves amb prou d'antelació.