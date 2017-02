El president dels Estats Units torna a arremetre contra gran part de la premsa

Dissabte, 25 de febrer de 2017 a les 11:30h

Donald Trump acusa els mitjans de mentir deliberadament poques hores després que la Casa Blanca els vetara en un acte



EP / Madrid.



El president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a arremetre contra gran part de la premsa i ha acusat alguns mitjans de mentir de forma deliberada, una acusació que, si bé no és nova, en aquesta ocasió arriba amb prou faenes unes hores després que la Casa Blanca vetara la participació d’alguns d’aquests en una trobada amb el portaveu Sean Spicer.



"Els mitjans de les 'notícies falses' no diuen la veritat de forma deliberada. (Són) un gran perill en el nostre país", ha apuntat a través d'un comentari publicat en el seu compte oficial de la xarxa social Twitter. En particular, ha fet referència al "decadent 'The New York Times'", del qual ha dit que està convertint-se "en una broma", igual que la cadena CNN. "És trist!", ha conclòs.



Aquestes renovades crítiques contra la premsa nord-americana arriben després que a diferents periodistes se'ls impedira assistir a una trobada sense càmeres amb Spicer.

Segons alguns dels mitjans afectats −BuzzFeed, CNN, 'Los Angeles Times' i 'The New York Times', entre d’altres−, el personal de la Casa Blanca va seleccionar els periodistes que assistirien a una trobada amb Spicer.



La versió oficial donada inicialment és que els reporters vetats no havien confirmat l’assistència, si bé els afectats han denunciat un biaix interessat. Spicer va al·legar posteriorment que s'havia optat per aquest format per a no trepitjar les declaracions oferides per Trump aquest divendres, en les quals va tornar a criticar públicament a la premsa. Els periodistes afectats han qüestionat no el format de la trobada amb Spicer, que ja s'ha utilitzat en ocasions anteriors, sinó la invitació “descaradament selectiva” a favor de mitjans afins a Trump, als quals el president també ha prioritzat en les rodes de premsa.