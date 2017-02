Podem reclama una auditoria sobre funcions i personal de Vaersa

Dissabte, 25 de febrer de 2017 a les 12:00h

El grup parlamentari Podemos-Podem ha reclamat a la conselleria d'Agricultura i Medi Ambient que realitze un informe que detalle les funcions i el personal de l'empresa pública Vaersa per a realitzar les encomandes a la conselleria, així com que s'establisca un pla de treball estratègic per a acabar amb anys d'irregularitats i definir el paper d'aquesta empresa en l'organigrama autonòmic.El diputat Antonio Estañ, en una moció presentada després d'una interpel·lació al Consell sobre aquesta qüestió, espera que aquest departament “desgrane” quines d'aquestes places i encomandes tenen la consideració de cícliques i per tant haurien de ser prestades directament per la conselleria de Medi Ambient per a poder elaborar una Relació de Llocs de treball que reflectisca la realitat laboral de l'empresa, comptant amb els actors implicats i reforçats per una auditoria externa.Estañ ha criticat que “el costum del PP de construir una administració en B encara pesa com una llosa en el cap i en les butxaques dels valencians i valencianes”, pràctica de la qual és un bon exponent Vaersa, “empresa que, amb l’exconseller Rafael Blasco, “es va convertir en una conselleria paral·lela, sotmesa al sistema pervers d’encomandes de gestió”.Podem inclou en la moció la necessitat d'acabar amb la precarietat laboral i garantir un salari d'acord amb les categories professionals i responsabilitats que assumeixen en els seus lloc de treball i sol·licita que s'apliquen procediments de contractació públics i transparents basats en els principis d'igualtat, mèrit i capacitat tant en llocs d'oferta pública com en llocs de cobertura i promoció interna.Segons Podem, amb el model vigent, les contractacions tenen un nivell de fiscalització i de control “menors” que el del règim funcionarial; “es pot encomanar treball de funcionaris a gent que no ho és; es permet pagar incentius de productivitat opacs de manera discrecional i acomiadar empleats de qualsevol forma, entre altres males pràctiques”.Aquestes irregularitats, que en molts casos han acabat en jutjats, “també han enfosquit el treball de la immensa majoria de treballadors que han realitzat un enorme esforç per mantenir la nostra agricultura i medi ambient en situacions precàries”. Podem alerta que “existeixen moltes esperances dipositades per a eradicar les pràctiques que s'han dut a terme durant tot aquest temps i no podem defraudar ni aquells que volen una gestió eficaç i sense clientelisme ni que han han dedicat moltes hores de la seua vida a defensar el nostre territori”.