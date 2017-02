Nova executiva de la Unió de Periodistes Valencians

Dissabte, 25 de febrer de 2017 a les 18:15h

L'assemblea ha decidit premiar els periodistes i fotoperiodistes egipcis que pateixen una persecució i als quals les autoritats pretenen silenciar després del colp d'estat militar d’Abdelfatah al Sisi. Segons un informe del Comitè per a la Protecció dels Periodistes (CPJ), Egipte és un dels països més perillosos per a treballar i, segons Reporters Sense Fronteres (RSF), és la “segona major presó” del món per als informadors, només superada per Xina. El fotoperiodista Shawkan, empresonat des de 2013 i a l'espera de judici per prendre fotografies d'unes protestes en una plaça del Caire o el president del Col·legi egipci de Periodistes, Yehia Qalash, amb una sentència de dos anys de presó dictada contra ell i altres dos periodistes de la cúpula de la institució per donar recer a dos periodistes crítics amb el govern i cercats per la justícia són solament dos exemples de la persecució que està patint el col·lectiu en el país.“Per la clara vulneració dels drets de llibertat d'expressió i llibertat de premsa i en la majoria de casos de fins i tot la privadesa de la llibertat amb penes de presó”, la Unió de Periodistes considera que el premi “pot ajudar a fer visible la situació alarmant que pateixen els periodistes a Egipte solament per exercir la funció d'informar”.A més a més, l'assemblea ha decidit atorgar un altre Premi Llibertat d'Expressió a la Plataforma en Defensa de la Llibertat d’Informació, amb el qual vol “reconèixer la tasca d'aquesta plataforma contra les retallades de drets fonamentals com el de la llibertat d'expressió”.La PDLI sorgeix per la preocupació d'un grup d'organitzacions i persones de l'àmbit jurídic, del periodisme i dels moviments socials davant les amenaces als drets de llibertat d'informació i d'expressió a l’Estat espanyol. Reformes legals que penalitzen el dret de protesta i la difusió d'informació, com el Projecte de Llei Orgànica sobre Protecció de la Seguretat Ciutadana, o que impedeixen el normal funcionament d'Internet, com la reforma de la Llei de Propietat Intel·lectual; normes que obstaculitzen l'accés a la justícia, com la de taxes judicials, i neutralitzen el dret a la informació pública, com ocorre amb la mal anomenada Llei de Transparència; o pràctiques que, des del poder polític, cerquen el control dels mitjans, com la contractació de publicitat institucional com a element discrecional per a garantir la supervivència de mitjans afins front els quals no ho són, posen de manifest la precarietat d'aquests drets essencials.